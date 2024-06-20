В МИД страны прокомментировали подписание соглашения между КНДР и Россией.

Власти Южной Кореи планируют пересмотреть возможность передачи вооружения Украине. Ранее Сеул предоставлял стране финансовую и гуманитарную помощь.

Об этом пишет крупнейшее южнокорейское информационное агентство Yonhap News Agency со ссылкой на заявление представителя президента Юн Сок Йоля. "Южная Корея пересмотрит вопрос поставки оружия Украине", - говорится в сообщении.

В Министерстве иностранных дел выразили сожаление по поводу подписанного Москвой и Пхеньяном соглашения о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". Они обещают строго реагировать на любые действия, угрожающие безопасности страны, работая с союзниками и дружественными странами.

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"Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны международного сообщества, Россия и Северная Корея подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и открыто упомянули о военно-технологическом сотрудничестве, что прямо нарушает резолюции Совета Безопасности ООН", - заявил представитель министерства Лим Су Сук.

Путин и Ким подписали соглашение: что известно

Напомним, 18 июня российский правитель совершил первый за 24 года визит в Северную Корею. По мнению аналитиков, он хотел заручиться поддержкой страны, а также продемонстрировать, что Москва не одна в этой войне.

На следующий день он подписал с Ким Чен Ыном договор о стратегическом партнерстве. Этот документ предусматривает взаимные обязательства в случае агрессии против одной из стран, а также возможность сотрудничества в военной сфере.

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