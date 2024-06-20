У россиян якобы "нет цели подходить к Харькову", утверждает диктатор.

Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что переговоры по Украине могут начаться "хоть завтра", но Россия будет исходить из текущей ситуации.

Вражеские предложения насчет "урегулирования конфликта" будут меняться в зависимости от ситуации на земле, приводит "РИА Новости" в Telegram заявление главаря россиян, которое он сделал в столице Вьетнама Ханое во время пресс-конференции.

"Предложения РФ по урегулированию в Украине не будут действовать вечно. Условия России по урегулированию в Украине будут меняться в зависимости от ситуации на линии соприкосновения", - публикует слова диктатора ТАСС в Telegram.

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Диктатор также заявил, что у российских оккупантов якобы "нет цели подходить к Харькову".