На фоне вторжения России в Украину в 2014 году Казахстан усилил уголовную ответственность за сепаратизм.

В России мечтают оккупировать три области на севере Казахстана. Об этом знает и население, и президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Такое мнение высказал директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский в эфире 24 канала.

"В 2014 году, когда Кремль организовал "русскую весну", и мы потеряли часть территорий Украины, Казахстан усилил в законодательстве уголовную ответственность за сепаратизм. Они ее увеличили", – отметил он.

По словам Лисянского, Казахстан подразумевает попытки Кремля в будущем прийти и на их территории, потому страна ведет такую политику, какую сейчас все наблюдают.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил национальной нефтегазовой компании наладить продажи нефти в обход России.

А до этого Токаев в рамках визита на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) заявил о невозможности признания так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".

Вас также могут заинтересовать новости: