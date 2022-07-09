В России мечтают оккупировать три области на севере Казахстана. Об этом знает и население, и президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Такое мнение высказал директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский в эфире 24 канала.
"В 2014 году, когда Кремль организовал "русскую весну", и мы потеряли часть территорий Украины, Казахстан усилил в законодательстве уголовную ответственность за сепаратизм. Они ее увеличили", – отметил он.
По словам Лисянского, Казахстан подразумевает попытки Кремля в будущем прийти и на их территории, потому страна ведет такую политику, какую сейчас все наблюдают.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил национальной нефтегазовой компании наладить продажи нефти в обход России.
А до этого Токаев в рамках визита на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) заявил о невозможности признания так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".