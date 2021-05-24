В Беларуси принудительно посадили самолет Афины-Вильнюс авиакомпании Ryanair и арестовали журналиста Романа Протасевича, который был на борту.

На прошлой неделе режим Лукашенко мог захватить Светлану Тихановскую тем же способом, что и экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Об этом в Twitter сообщил советник оппозиционерки Франак Вячорка.

"Ровно неделю назад Светлана Тихановская и я летели таким же рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс, пролетая над Беларусью. Нам повезло, мы благополучно добрались до Вильнюса", - рассказал Вячорка.

Он также призвал закрыть воздушное пространство над Беларусью для международных полетов.

Задержание экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в Минске: что известно

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на экстренную посадку самолета с соучредителем белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем и его задержания в аэропорту Минска.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

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Автор: Екатерина Лиманская