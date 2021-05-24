Неделю назад Тихановская летела тем же рейсом, что и Протасевич / фото REUTERS
На прошлой неделе режим Лукашенко мог захватить Светлану Тихановскую тем же способом, что и экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
Об этом в Twitter сообщил советник оппозиционерки Франак Вячорка.
"Ровно неделю назад Светлана Тихановская и я летели таким же рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс, пролетая над Беларусью. Нам повезло, мы благополучно добрались до Вильнюса", - рассказал Вячорка.
Он также призвал закрыть воздушное пространство над Беларусью для международных полетов.
Задержание экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в Минске: что известно
- 23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на экстренную посадку самолета с соучредителем белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем и его задержания в аэропорту Минска.
- Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.
- Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.
- Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).
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