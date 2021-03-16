Молодые белорусы, мечтавшие о нормальной европейской стране, были предпринимателями и занимались искусством, но они теперь столкнулись с репрессиями Лукашенко.

32-летняя Кася Сырамалот сидела у окна своей квартиры и смотрела, как снег покрывает ее родной Минск. Она ждала новостей от сестры, которую бросили за решетку три месяца назад.

В ноябре прошлого года студентку факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Ксению Сырамалот забрали спецслужбы прямо из родительского дома. Она стала одной из десятков тысяч людей, задержанных после президентских выборов, которые ЕС признал сфальсифицированными, - пишет Foreign Policy. Девушка "отпраздновала" свой 21-й день рождения в пресловутой тюрьме "Американке", которую еще во времена СССР использовали для заключения политических диссидентов.

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"Стало трудно плакать. У меня закончились слезы. Это постоянная ситуация опасности. Но нормальная жизнь продолжается: хорошие кофейни, друзья, хорошие люди", - рассказала Кася.

Она держится изо всех сил и ждет, когда ее сестру освободят или же когда снова придут агенты КГБ и воссоединят их в тюрьме. Кася и Ксения принадлежат к поколению белорусов, из которых состоит большая часть оппозиционного движения в Беларуси.

"Это молодые люди, которые оказались в ловушке между надеждой на нормальную, демократическую жизнь и жесткой реальностью диктатуры посреди Европы. Из-за репрессий со стороны режима наиболее креативная и продуктивная часть белорусского общества либо попала за решетку, либо за границу, либо отступила", - говорится в статье.

Еще в 2009 году Минск был городом выцветших панельных домов и нахмуренных бабушек, который не мог ничего предложить туристу кроме возможности побаловаться советским китчем. После падения СССР, пока соседние народы по крайней мере предпринимали попытки установить демократию, Беларусь оставалась в печальном застое с вездесущими спецслужбами и "второсортным Сталиным" в виде местного тирана Александра Лукашенко.

Читайте такжеВ Беларуси с прошлой весны открыли более 140 политических дел против женщин - правозащитникиНо если страна чувствовала себя серой, Кася и ее друзья - наоборот. Будучи первым поколением белорусов, рожденным после коммунизма, они были под влиянием Запада и дальновидными.

"Старшее поколение эмигрировало. Но мы были молодыми в наши 20 лет. Мы все еще верили в сказку", - сказала Кася.

Не имея возможности изменить политическую ситуацию в своей стране, молодые белорусы пытались использовать каждый доступный им способ самовыражения.

"Если можешь открыть художественную галерею, открывай галерею. Если можешь написать хорошую статью, пиши", - говорила девушка, которая сама стала заметным фотографом благодаря репортажам с концертов. Также она разрабатывала дизайн для ресторанов в свободное время.

В 2018 году Минск сильно уже изменился. Кофейни появились на месте заброшенных заводов. Уличное искусство процветало, а в людных пивных барах подавали "крафтовое" пиво. Несмотря на влияние Бруклина и Берлина, Минск приобрел собственный уникальный характер. Он мог похвастаться сплоченной общиной, желавшей культурно омолодить свой город.

Прошлым летом эта группа художников, интеллектуалов и предпринимателей была фактически ответственной за то, что 26-летнее правление Лукашенко оказалось под угрозой. От президентских выборов, которые прошли в прошлом августе, никто особо не ждал чуда. Лукашенко запретил следить за ними иностранным наблюдателям и бросил за решетку главного оппозиционного кандидата. Но несмотря на то, что ее лидеры оказались в тюрьме или в изгнании, белорусская оппозиция продемонстрировала неожиданную устойчивость.

Технически подкованные и хорошо организованные, оппозиционеры использовали социальные сети, чтобы разоблачить в реальном времени масштабы манипуляций власти. Сообщения о фальсификациях распространялись мгновенно. А участников голосования поощряли фотографировать свои бюллетени и размещать на платформе защиты прав избирателей. Результаты этого неформального голосования показали, что Лукашенко не имел той поддержки, о которой говорил.

"Мы всегда думали, что мы меньшинство в своей стране. Но мы увидели, что это не так", - говорила Кася.

Читайте также"Золотое дно": NEXTA опубликовала фильм о богатствах Лукашенко (видео)Лукашенко сделал ставку на время, игнорируя протесты и осуждение Западной Европы. Контролируя армию и милицию, а также благодаря поддержке России Владимира Путина, он смог не обращать внимания на требования своего народа и международного сообщества, а также провести тайную церемонию инаугурации. Со временем толпы на улицах стали меньше, мир начал следить на новым кризисом. А правительство вернулось к политике дикого насилия. Сторонников оппозиции избивали до смерти, а лидеров движения похищали и угрожали убийством.

Арест Ксении 12 ноября был частью этой второй волны репрессий. В середине января появилось решение о продлении ее ареста еще на два месяца. Общая ситуация ухудшалась. Лидеров протестов приговорили к длительным срокам. А недавно появилась скандальная аудио-запись, на которой один из руководителей МВД предлагал отправлять участников протестов в концлагеря.

Теперь оптимизм прошлого лета кажется беспочвенным. А политическая свобода в Беларуси кажется далекой, как никогда. Также не известно, вернется ли хоть когда-то разрядка, которая существовала до выборов и помогала Минску быстро развиваться. Ведь такие люди, как Кася, теперь предстали перед жестким выбором: уехать из страны или остаться под властью диктатора, который не желает уступать власть.

Читайте такжеBloomberg: Беларусь теряет весь свой IT-сектор из-за жестокости ЛукашенкоМинувший декабрь Кася вместе с мужем провели неделю в Киеве, где община белорусов уже начала формироваться. По ее словам, в столице Украины было комфортно. Но, в конце концов, они решили вернуться в Беларусь.

"Эта ситуация разоблачила многие вещи. Ты видишь четко человеческие лица, так же как и плохие вещи в некоторых людях, которые они пытались скрыть все время. Грустные моменты, когда видишь, что некоторые из твоих родственников трусы или ненавидит людей, которые лучше них. И они желают тебе поражения. Но в то же время есть большое количество хороших людей, помощи и любви. Я на своем месте. Один раз за жизнь выпадает такой шанс", - сказала она.

Протесты в Беларуси

9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним насилие, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

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Перевод: Лесь Дымань