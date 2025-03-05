По его словам, Трамп перешел на другую сторону в войне между диктатурой и демократией.

Решение американского президента Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине выглядит как переход США на сторону Германии во Второй мировой войне. Такое заявление сделал бывший посол Вашингтона в России Майкл Макфол в соцсети Х.

"Представьте если бы Рузвельт проиграл выборы 1940 года стороннику "America First", который потом заставил США перейти на сторону Германии во Второй мировой войне (до того, как на нас напали). Мы все сейчас говорили бы на немецком", – написал он.

В контексте ситуации с помощью Украине Макфол акцентировал:

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"Через три года войны между империалистической диктатурой с автократическими союзниками и демократией Трамп просто перешел на другую сторону".

США остановили военную помощь Украине

4 марта Bloomberg сообщило, что Трамп остановил поставки всей военной помощи Украине. Впоследствии эту информацию подтвердили и в Белом доме. Телеканал CNN отметил, что речь идет и о том оружии, которое уже в дороге – на пути в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что поручил руководителям различных ведомств получить от США официальную информацию о судьбе военной помощи. По его словам, в Украине не одну неделю получали разные сигналы, и уже был прецедент остановки помощи. Он также подчеркнул, что Украина и Америка заслуживают уважительного диалога, четкой позиции друг друга.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что Париж и Европа должны объединить все возможные средства, чтобы заменить американскую помощь для Украины, насколько это возможно.

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