Вэнс заявил, что США хотят как можно скорее усадить Украину и Россию за стол переговоров.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, будет ли Вашингтон давить на Россию ради прекращения огня и достижения мира в Украине. По его словам, давление со стороны Штатов будет оказываться на всех участников войны. Об этом он заявил в комментарии для "Голоса Америки".

Вэнс отметил, что против России работают американские санкции. Он добавил, что россияне уже испытывают экономические трудности.

"Я имею в виду, что у нас до сих пор работает ряд санкций, которые наложены на россиян. Мы верим, что россияне переживают экономические трудности из-за этого конфликта", - заявил Вэнс.

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Также вице-президент США подчеркнул, что Вашингтон хочет усадить Украину и Россию за стол переговоров как можно быстрее.

"Мы верим, что это в лучших интересах России, но также в интересах Украины и Соединенных Штатов, чтобы завершить этот конфликт. Поэтому мы верим в применение давления на всех, чтобы остановить убийства, потому что это политика президента, и это в интересах американского народа", - сказал он.

Вэнс не согласился с мнением, что Белый дом оказывает большее давление на Украину, чем на Россию. Он считает, что это неправда.

Кроме того, вице-президент США повторил свое заявление о том, что приостановка военной помощи Украине связано со стремлением США посадить Киев за стол переговоров. Также он отверг мнение о том, что этот шаг даст России преимущество.

"Президент Трамп очень четко сказал о нашей политике по Украине: он хочет, чтобы украинцы сели за стол переговоров. Мы хотим, чтобы украинцы имели суверенную и независимую страну. Мы считаем, что украинские войска воевали очень храбро, но мы находимся в той точке, где ни Европа, ни Соединенные Штаты, ни украинцы не могут продолжать эту войну бесконечно. Поэтому важно, чтобы все сели за стол переговоров. И президент пытается послать очень четкое сообщение: украинцы должны сесть за стол и начать переговоры с президентом Трампом", - объяснил Вэнс.

США и Россия - важные новости

Ранее бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что президент США Дональд Трамп дал России "карт-бланш" на убийство украинцев своей политикой. По его словам, задержка военной помощи США Украине приведет к большему количеству ударов по гражданским целям.

Кроме того, вице-президент Джей Ди Вэнс рассказал о переговорах Трампа с россиянами. Он также заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому "в конце концов" придется заключить мирное соглашение.

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