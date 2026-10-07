Россияне атаковали фармацевтический завод в Киеве и склад сети 'Ашан'

Подробностей о разрушениях или убытках в результате удара по Борщаговскому ХФЗ пока нет.

В среду, 7 октября, российские оккупационные войска нанесли удар по Борщаговскому химико-фармацевтическому заводу в Киеве.

Как сообщает "Экономическая правда", удар по заводу был нанесен около 17:00. Подробностей о разрушениях или убытках пока нет.

По данным СМИ, Борщаговский ХФЗ занимает седьмое место среди крупнейших фармпроизводителей Украины по выручке.

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Кроме того, оккупанты в очередной раз атаковали склады с продуктами питания. Атаке подвергся склад сети "Ашан".

"Сегодня в результате вражеской атаки был поврежден наш склад свежих продуктов. Самое главное – ни один сотрудник не пострадал", – сообщили в компании.

Удары РФ по производителям лекарств в Украине

4 октября в результате атаки российских оккупантов был разрушен фармзавод КУСУМ в Сумах. Тогда в результате удара погиб сотрудник Евгений Мирошниченко, который работал в инженерном отделе завода с 2009 года.

В сентябре РФ дважды за несколько дней наносила удары по заводу фармацевтической компании "Дарница". Подробности о последствиях атак в компании не раскрывали.

Кроме того, в начале сентября российские захватчики атаковали один из крупнейших в Украине складов с лекарствами, где хранилась продукция известных западных производителей. Были уничтожены средства компаний Pfizer, Novartis, Roche, Teva и AstraZeneca.

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