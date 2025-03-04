Французский премьер подчеркнул, что украинские военные нуждаются в боеприпасах, доступе к "сетям и связи", а также "определенном количестве разведывательных систем".

Франция и Европа должны объединить все возможные средства, чтобы заменить американскую помощь для Украины, насколько это возможно. Такое заявление сделал премьер-министр страны Франсуа Байру после того, как администрация Дональда Трампа остановила поставки оружия Украине.

Об этом пишет Le Monde. Выступая перед французскими депутатами, Байру подчеркнул, что поставки помощи со стороны США "подходят к концу, поскольку целые поезда, которые были загружены для Украины, были остановлены и не смогли добраться до места назначения".

Он подчеркнул, что украинские военные нуждаются в боеприпасах, доступе к "сетям и связи", а также "определенном количестве разведывательных систем".

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"Это заставит нас переосмыслить нашу модель, наши приоритеты и по-другому посмотреть на мир, который мы думали, что знаем, и который, как мы обнаружили, является более опасным, чем мы себе представляли, и происходит от тех, кого мы считали нашими союзниками", – добавил Байру.

Военная помощь США Украине

4 марта Bloomberg сообщило, что Трамп остановил поставки всей военной помощи Украине. Речь идет и о том оружии, которое уже находится в пути. Впоследствии эту информацию подтвердили и в Белом доме.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эту паузу, заявил, что поручил руководителям различных ведомств получить от США официальную информацию о судьбе военной помощи. По его словам, в Украине не одну неделю получали разные сигналы, и уже был прецедент остановки помощи.

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