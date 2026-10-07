Радиоактивные микрочастицы из Чернобыля сохраняют структуру даже спустя 40 лет после взрыва

Исследованные радиоактивные "горячие частицы" имели размер от 8 до 50 микрометров.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 40 лет назад – в апреле 1986 года. Но даже спустя десятилетия некоторые микроскопические фрагменты радиоактивных обломков до сих пор сохраняют кристаллическую структуру своего первоначального ядерного топлива.

Как пишет Interesting Engineering, к такому выводу пришли учёные из немецкого Университета имени Лейбница в Ганновере и Центра имени Гельмгольца в Дрездене-Россендорфе (HZDR). Они исследовали шесть частиц, собранных на двух локациях. Работы, проведенные с помощью синхротронной рентгеновской дифракции во Франции, показали, что частицы оказались значительно более стабильными, чем ожидалось.

Радиоактивные "горячие частицы" размером от 8 до 50 микрометров остаются высокорадиоактивными даже спустя 40 лет после взрыва на ЧАЭС. В ходе исследования учёные установили, что группа частиц по своим химическим и физическим свойствам до сих пор похожа на диоксид урана – ядерное топливо реактора. Ещё один класс частиц либо полностью покрыт цирконием, либо слился с металлом, который изначально окружал топливо.

Видео дня

В то же время третий класс, выделенный учёными, возник в результате горения графитового замедлителя реактора Чернобыльской АЭС. Пожар там длился несколько дней, топливо окислялось, образуя соединения урана, в частности октоксид триурана. Образующиеся при этом микроскопические частицы могут переноситься ветром, что создает опасность при вдыхании.

Примечательно, что кристаллическая структура ядерного топлива в исследованных частицах осталась в основном неизменной.

В то же время авторы подчеркивают, что их выводы носят ограниченный характер, ведь в ходе работ были исследованы лишь шесть частиц из двух конкретных мест. Поэтому для более точных выводов необходимо изучить гораздо больше частиц из дополнительных мест, однако даже этого было бы недостаточно, чтобы выделить универсальные риски для здоровья в масштабах всего региона.

"Некоторые более устойчивые частицы могут дольше удерживать радионуклиды и высвобождать их позже, что затрудняет оценку уровня загрязнения с течением времени", – говорится в материале.

Авария на Чернобыльской АЭС

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В 01:23 произошел взрыв на 4-м энергоблоке. До сих пор это событие считается крупнейшей техногенно-экологической катастрофой современности.

Взрыв привел к разрушению части реакторного блока и машинного зала. Радиоактивное облако тогда накрыло территорию Украины, Беларуси и европейских стран. Саму аварию советские власти сначала скрывали. Первые сообщения о ней появились только 28 апреля.

29 ноября 2016 года на объекте "Укрытие" была установлена Арка безопасного конфайнмента. Однако из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину радиационная безопасность не раз подвергалась риску. Несколько недель в зоне отчуждения находились российские захватчики, а в феврале 2025 года в укрытие 4-го энергоблока попал российский дрон.

Вас также могут заинтересовать новости: