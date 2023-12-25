Первым регионом России, где ввели штрафы за склонение женщин к абортам, стала Мордовия.

В Псковской области России за "склонение" женщин к абортам вводят штрафы.

Как сообщает "Настоящее время", Псковское областное собрание депутатов приняло региональный закон об административной ответственности граждан за "склонение" женщин к абортам. Согласно региональному закону, склонением к аборту являются действия, связанные с уговорами и обманом.

"Понуждение к аборту на законодательном уровне признается угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства. Под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается совершение действий путем уговоров, предложений, подкупа, обмана", - сообщает издание.

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В то же время склонением к аборту не считается, если медик "проинформировал" потенциальную роженицу о состоянии ее здоровья и наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности.

Медицинские работники, нарушившие этот закон, будут наказаны. В частности, штрафом "в размере от трех до пяти тысяч рублей для граждан, от 10 до 20 тысяч рублей - для должностных лиц, и от 30 до 50 тысяч рублей - для юридических лиц".

Первым российским регионом, где ввели штрафы за "склонение" женщин к абортам, стала Мордовия. Аналогичные региональные законы также приняли еще в ряде областей - Калининградской, Тверской, Курской и Новгородской.

СМИ напоминает, что в октябре Минздрав РФ уже ужесточил оборот препаратов для медикаментозного аборта своим приказом "Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету". В "черный список" попали средства для прерывания беременности - мизопростол и мифепристон. Приказ вступает в силу первого сентября 2024 года и будет действовать до сентября 2030-го.

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Напомним, ранее скандальный глава РПЦ патриарх Кирилл во время одной из проповедей заявил, что в РФ необходимо запретить аборты, чтобы улучшить демографическую ситуацию. В частности, много людей Кремлю требуется, чтобы воевать против украинцев. Он считает, что проблему рождаемости можно решить, если "научиться отговаривать женщин" от прерывания беременности.

Справка УНИАН. Псковская область - субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Западного федерального округа. Административный центр - город Псков. Граничит с Ленинградской, Новгородской, Тверской и Смоленской областями, Белоруссией, а также со странами Европейского союза - Эстонией и Латвией. Во всей Псковской области проживает около 600 тысяч человек.

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