Директор ЦРУ Уильям Бернс отметил, что в управлении не видят, как Путин может достичь своей цели – захватить Киев.

Руководители разведсообщества США допустили, что президент РФ Владимир Путин может начать эскалацию наступления в Украине, несмотря на военные неудачи и экономические трудности, вызванные международными санкциями.

"Наши аналитики считают, что Путина вряд ли остановят такие неудачи и что он... может пойти на эскалацию", – сказала директор национальной разведки Аврил Хейнс на ежегодных слушаниях Комитета по разведке Палаты представителей по международным угрозам, передает Голос Америки.

По словам Хейнс, при такой высокой напряженности всегда существует вероятность "непреднамеренной эскалации". Она констатировала, что аналитики в разведсообществе не заметили изменений в ядерной политике России.

"Мы также не наблюдали изменений позиции (Москвы в) ядерной (сфере)… выходящих за рамки того, что мы видели прежде в моменты повышенной напряженности", – сказала Хейнс.

"Я думаю, что Путин сейчас зол и расстроен. Он, вероятно, удвоит ставку и попытается раздавить украинскую армию, не обращая внимания на жертвы среди гражданского населения", – сказал директор ЦРУ Уильям Бернс.

Он отметил, что США активно обмениваются разведданными с Украиной.

Бернс также отметил, что он и аналитики ЦРУ не видят, как Путин может достичь своих целей – захватить Киев и заменить правительство Владимира Зеленского промосковским марионеточным руководством.

По словам главы Разведуправления Минобороны генерала Скотта Берриера, по предварительным оценкам на сегодняшний день количество погибших в ходе вторжения в Украину российских военных могло составить от 2000 до 4000.

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