В Бюро нацбезопасности прокомментировали намерения разместить ЯО на территории Беларуси.

Польша готова к более тесному сотрудничеству в рамках действий НАТО по ядерному сдерживанию на фоне решения Путина разместить ядерное оружие в Беларуси.

Об этом заявил Глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера в интервью немецкому информационному агентству DPA. По его словам, страна может преставить себе более широкое участие, однако развертывание ядерного оружия - это другое дело.

"Польша потенциально была бы готова расширить свое участие и сотрудничество в рамках ядерного сдерживания НАТО и взять на себя ответственность", - сказал он журналистам.

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Размещение ядерного оружия в Беларуси - что известно

Как известно, в марте президент РФ Путин заявил, что в Беларуси строят специальное хранилище для тактического ядерного оружия.

В Евросоюзе осудили это решение, пригрозив новыми санкциями. Президент США Джо Байден сказал, что такое решение вызывает беспокойство.

Позже самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко заявил, что они могут разместить на территории страны и стратегическое ядерное оружие, чтобы защитить себя. Вчера стало известно, что ядерное оружие разместят у границы с Польшей.

В то же время секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов убежден, что для размещения ЯО в Беларуси Путину нужно разрешение Китая, а он его вряд ли получит.

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