Российский посол радуется, что решение страны-агрессора вызвало широкую дискуссию.

Посол РФ в Беларуси Борис Грызлов заявил, что ядерное оружие в этой стране Россия разместит у границы с Польшей.

Как пишет "Белта", до 1 июля будет подготовлено хранилище в Беларуси для размещения тактического ядерного оружия.

"Оно будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности. Это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США", - заявил Грызлов.

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Его порадовало, что размещение ядерки в Беларуси вызвало широкую дискуссию на Западе.

"Наконец обращают внимание, что должен быть определенный паритет. Если мы говорим о размещении американского ядерного оружия в странах Европы, это Италия, Бельгия, Нидерланды, Германия и Турция, то должны принимать меры, которые будут повышать безопасность нашего Союзного государства", - сказал российский посол.

Ядерное оружие в Беларуси - что известно

Недавно президент РФ Владимир Путин объявил, что разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси.

По мнению некоторых экспертов, российские лидер может нанести ядерный удар по Украине именно с территории Беларуси, чтобы ответный удар нанесли туда же, а не по России.

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