В ведомстве отметили, что находятся в контакте с Пентагоном.

Министерство юстиции США займется расследованием "утечки" секретных документов, в которых может содержаться "информация о подготовке ВСУ к контрнаступлению".

Как сообщает, Sky News, об этом заявили в самом американском ведомстве.

В Минюсте отказались уточнять любые подробности о расследовании. Там только добавили, что находятся в контакте с Пентагоном по этому вопросу.

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Утечка данных о контрнаступлении ВСУ - что произошло

7 апреля Twitter и Telegram появились якобы секретные военные документы относительно подготовки украинских военных к контрнаступлению.

Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк назвал опубликованные материалы "фотошопом". В то же время Главное управление разведки отметило, что часть "слитой" информации была явно собрана из открытых источников. Там подчеркнули, что окончательные решения относительно контрнаступления принимаются в последний момент, а доступом к информации обладают лишь несколько человек во всем мире.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что независимо от подлинности обнародованных документов интересна реакция российских военкоров. По мнению экспертов, она "свидетельствует о страхе перед возможными украинскими контрнаступлениями".

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