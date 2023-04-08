Это обычная игра российский секретных служб, считает Подоляк.

"Утечка" секретных военных документов относительно подготовки ВСУ к контрнаступлению является типичной провокацией российских спецслужб, отмечает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По убеждению советника руководителя ОПУ, цель "утечек" очевидна и заключается в том, чтобы "отвлечь внимание, посеять сомнения и взаимные подозрения, внести расколы".

"Это стандартная игра российских спецслужб. Берешь открытые брифинги, добавляешь фиктивные сведения или отдельные элементы перехватов и публикуешь в соцсетях, легализуя "слив", – пишет Подоляк в Twitter.

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Утечка данных о контрнаступлении ВСУ - что известно

7 апреля Twitter и Telegram появились секретные военные документы относительно действий США и НАТО по подготовке украинских военных к предстоящему контрнаступлению. The New York Times со ссылкой на аналитиков утверждала, что часть документов выглядит аутентично, а информация может быть ценной для россиян. Также сообщалось, что Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой.

В то же время советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк назвал "слитые" материалы "фотошопом". А украинская разведка отметила, что часть "слитой" информации была явно собрана из открытых источников.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что независимо от подлинности обнародованных документов интересна реакция российских военкоров на статью в New York Times, поскольку она "показывает страх перед возможными украинскими контрнаступлениями".

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