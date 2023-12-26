Последнее слово останется за Генеральной Ассамблеей парламента страны.

Комитет по иностранным делам парламента Турции во вторник, 26 декабря, проголосовал за ратификацию Протокола о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщает турецкое издание TRT Haber.

Отмечается, что протокол о присоединении был принят парламентским комитетом по иностранным делам Турции, впрочем, процесс еще не завершен. Последнее слово останется за Генеральной Ассамблеей парламента страны.

"Для ратификации Протокола о вступлении нужно, чтобы решение поддержало обычное большинство парламентариев. Дата соответствующего голосования пока неизвестна", - говорится в сообщении.

Отметим, что для того, чтобы новая страна была принята в НАТО, парламенты всех государств-членов должны единолично одобрить ее заявку. На данный момент 29 из 31 страны-члена НАТО утвердили членство Швеции в Альянсе в своих парламентах. Кроме Турции, соответствующую заявку пока не одобрил парламент Венгрии.

Вступление Швеции в НАТО - преграды со стороны Турции

Турция одобрит вступление Швеции в НАТО в октябре. Об этом еще в сентябре заявлял председатель сенатского комитета США по международным отношениям Бен Кардин. По его убеждению, на решение об отмене давнего контроля его предшественника повлияют и другие вопросы, кроме вступления Швеции в НАТО.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился разблокировать вступление Швеции в НАТО. Он пообещал ратифицировать соответствующий протокол.

Вас также могут заинтересовать новости: