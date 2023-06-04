Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все свои обязательства для членства в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция выполнила свои обязательства по членству в НАТО и призвал Турцию отказаться от противодействия заявке Швеции на вступление в альянс.

Как сообщает Bloomberg, об этом Столтенберг заявил после встречи с переизбранным президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Швеция предприняла важные конкретные шаги, чтобы удовлетворить опасения Турции... Швеция выполнила свои обязательства", - сказал генсек НАТО.

Видео дня

Также он заявил, что Турция и Швеция проведут еще одну встречу по заявке Швеции в НАТО в середине июня.

Отвечая на вопрос, верит ли он, что Швеция станет полноправным членом НАТО на июльском саммите альянса в Вильнюсе, Столтенберг выразил сдержанный оптимизм.

"Еще есть время, чтобы это произошло", — сказал он журналистам.

Движение Швеции к НАТО

Швеция вместе с Финляндией подали заявки на вступление в НАТО одновременно и Финляндия присоединилась к альянсу в апреле.

Однако у Швеции возникли проблемы с Турцией, которая потребовала от Швеции принятия дополнительных мер для подавления активности курдских группировок в их стране и возмутилась проводимыми там антитурецкими акциями протеста.

В то же время, по данным СМИ, США могут продать Анкаре американские истребити в обмен на отказ Турции от блокирования членства Швеции в НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: