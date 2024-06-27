По подсчетам главы Еврокомиссии, в 1999-2021 годах ЕС увеличил расходы на оборону на 20%, Китай - на 600%, а Россия - на 300%.

В ближайшие 10 лет Европейский Союз необходимо 500 миллиардов евро инвестиций на оборонный сектор. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Politico со ссылкой на трех официальных лиц, знакомых с ходом переговоров.

Издание отмечает, что непонятно, входят ли в эту цифру деньги на продолжение поставок оружия Украине. При этом фон дер Ляйен подчеркнула, что в 1999-2021 годах, до полномасштабного вторжения России в Украину, ЕС увеличил расходы на оборону на 20 процентов, Китай - на 600 процентов, а Россия - на 300 процентов.

"Это было до того, как Москва значительно увеличила расходы за последние два года... По словам одного из чиновников, ЕС имел бы дефицит 400 миллиардов евро по сегодняшним ценам. Вопрос в том, как профинансировать 500 миллиардов евро", - процитировал фон дер Ляйен один из собеседников СМИ. Видео дня

Военное сотрудничество ЕС и Украины - последние новости

В четверг, 27 июня, Киев подписал соглашения по безопасности с Евросоюзом, Литвой и Эстонией. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидеров других европейских стран присоединиться к подписанию таких соглашений.

Также УНИАН сообщал, что Украина получила от ЕС транш почти на 2 миллиарда евро. Следующие транши в рамках программы Украина будет получать ежеквартально.

Вас также могут заинтересовать новости: