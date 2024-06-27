Следующие транши в рамках программы Украина будет получать ежеквартально.

В государственный бюджет Украины поступил транш безусловного финансирования объемом 1,9 млрд евро от Европейского Союза. Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, средства предусмотрены финансовым инструментом ЕС Ukraine Facility.

"С начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине почти 35 млрд евро прямой бюджетной помощи. Эти средства способствовали поддержке макроэкономической стабильности, а также позволяют обеспечивать финансирование приоритетных бюджетных потребностей", – отметил министр финансов Сергей Марченко.

В ведомстве напомнили, что недавно Украина и Европейский Союз подписали Соглашение общим объемом 27 млрд евро на 2024-2027 годы в рамках Инструмента Ukraine Facility.

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Следующие транши в рамках программы Украина будет получать ежеквартально при условии выполнения индикаторов, определенных в Плане Украины.

Международная финансовая помощь Украине

Ранее министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Украина получила заверения от партнеров по привлечению необходимого объема средств до конца 2024 года. По словам Марченко, далее ведется совместная работа по обеспечению источников для финансирования бюджетных потребностей в 2025 году.

Глава Еврокомиссии Урсула фон де Ляйен недавно заявляла, что Европейский Союз выделит Украине 1,9 миллиарда евро финансовой поддержки по программе Ukraine Facility уже в конце этого месяца. Еще 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов будут доступны для помощи Украине в июле.

Европейская Комиссия предложила годовой бюджет Европейского Союза на 2025 год в размере 199,7 млрд евро. Для Украины предусмотрено 15,2 миллиарда евро, в том числе 4,3 млрд евро будут доступны в виде грантов, а также 10,9 млрд евро – в виде кредитов.

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