Зеленский пригласил лидеров других европейских стран присоединиться к подписанию таких соглашений.

Украина подписала соглашения о сотрудничестве в области безопасности с Европейским Союзом, Литвой и Эстонией. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время участия в заседании Европейского совета на уровне лидеров ЕС в Брюсселе.

Глава государства поблагодарил за подписание соглашений по безопасности: "Сегодня Шарль Мишель, Урсула фон дер Ляйен и я подписали совместные обязательства по безопасности", – сказал Зеленский.

Также президент Украины добавил, что сегодня еще подписал соглашение по безопасности вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой: "Я подписал соглашение по безопасности между Украиной и Литвой", – сказал Зеленский.

Кроме того, президент Украины отметил, что подписал соглашение по безопасности вместе с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас.

Вместе с тем, Зеленский пригласил лидеров других европейских стран присоединиться к подписанию таких соглашений.

Соглашения по безопасности Украины

Как сообщал УНИАН, 13 июня президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский подписали соглашение между США и Украиной по безопасности, рассчитанное на 10 лет.

Ранее УНИАН писал, что обещанная помощь Киеву недостаточно, а соглашения о безопасности не дают реальных гарантий. Украинские чиновники с энтузиазмом восприняли подписанное накануне безопасное соглашение с США. Однако она не содержит конкретных гарантий.

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