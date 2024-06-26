Ожидается, что Зеленский подпишет пакт на саммите лидеров ЕС в Брюсселе.

Ожидается, что Европейский Союз подпишет в четверг соглашение о безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским, пообещав продолжать поставлять Киеву оружие, военную подготовку и другую помощь в течение многих последующих лет.

В соглашении будет изложено обязательство ЕС помочь Украине в девяти областях политики безопасности и обороны, включая поставки оружия, военную подготовку, сотрудничество в оборонной промышленности и разминирование, согласно проекту, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Ожидается, что Зеленский подпишет пакт на саммите лидеров ЕС в Брюсселе. Официально о его визите не было объявлено, но дипломаты заявили, что его присутствие ожидается.

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Пакт призван дополнить аналогичные соглашения, заключенные между Украиной и ее союзниками, поскольку она продолжает защищаться от вторжения России.

В документе говорится, что в случае "будущей агрессии" ЕС и Украина намерены в течение 24 часов проконсультироваться о потребностях Киева и "быстро определить" следующие шаги в соответствии с обязательствами.

В проекте документа ЕС говорится, что его обязательства будут оставаться в силе, "пока Украина следует своему европейскому пути" и будут пересмотрены самое позднее через 10 лет.

В нем не указывается стоимость или количество будущей помощи. В нем отмечается, что в этом году ЕС согласился выделить 5 миллиардов евро (5,34 миллиарда долларов) в фонд военной помощи Украине. Но он не может обещать то же самое на ближайшие годы.

"Дальнейшие сопоставимые ежегодные увеличения можно предусмотреть до 2027 года", - говорится в документе.

Пакты о безопасности для Украины - детали

Этот документ является частью более широких усилий партнеров Украины по предоставлению гарантий того, что они будут поддерживать Киев в долгосрочной перспективе. Такие страны, как США, Великобритания, Франция и Германия, заключили с Киевом пакты о безопасности.

Официальные лица заявляют, что такие соглашения - это не то же самое, что пакт о взаимной обороне между странами НАТО, а обязательства предоставить Украине оружие и другую помощь для укрепления ее собственной безопасности и предотвращения любого будущего вторжения.

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