На этой неделе состоится очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины - формата "Рамштайн". Это будет уже 25-я встреча, но первая на уровне лидеров.

Конечно, по ее результатам хотелось бы видеть больше производства снарядов, боеприпасов, техники, их поставки в Украину. Однако обычно "Рамштайн" - это больше политическая история и заявления. На таких встречах обсуждают будущее и то, что было сделано в прошлом. Например, что сделали для Украины, что не сделали, где эти решения не работают, где есть проблемы, что нужно сделать, чтобы их не было.

Предполагаю, что на этот раз могут также быть определенные моменты, связанные с гипотетическими мирными переговорами, гипотетическим устройством мира после окончания войны: как он будет выглядеть, какое место Украины будет в нем. Но речь, скорее, о предварительных точечных моментах, которые могут обсуждаться не в целом, а в кулуарах.

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен на встрече "Рамштайн" представить всем партнерам План победы.

Это, думаю, будет официально. Хотя, вероятно, после того, как президент очертил этот план в Белом доме, все союзники уже в курсе, что в нем есть. Возможно, они будут высказывать свое видение относительно плана: что нравится, что не нравится и так далее.

Отдельно хотелось бы остановиться на решении относительно разрешения на удары по России дальнобойным оружием западных партнеров. Собственно, обсуждение этой темы на "Рамштайн" анонсировал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, когда приезжал в Киев. По моему убеждению, на заседании будут дискутировать об их эффективности и последствиях.

Есть страны, которые в целом не против предоставления Украине такого разрешения. Например, Нидерланды. Но у нас нет такого вооружения именно их производства. Оно американское, французское, британское, немецкое... И на самом деле другие страны ждут, что о разрешении на такие удары по России скажут в Белом доме. Ведь на самом деле это решение зависит от США и только от них.

Сейчас США размышляют.

После того, как президент США заявил, что Украина не привела убедительных аргументов, чтобы предоставить ей такое разрешение, Киев продемонстрировал Вашингтону конкретный перечень объектов в РФ, по которым может наносить удары. Это сдвинуло переговоры. И шанс, что мы сможем убедить союзников, есть.

Какие могут быть дополнительные аргументы? Во-первых, что Россия не применит ядерное оружие, что нанесение ударов вглубь РФ станет лишь очередной "красной линией", которая будет пересечена, и за этим ничего не произойдет. Во-вторых, возможно, американцы хотят услышать или увидеть, на каком этапе, после каких шагов Украина прекратит просить оружие...

Таким образом, на встрече в формате "Рамштайн" лидеры пообщаются, однако не стоит думать, что будут озвучены какие-то кардинальные решения.

Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего, консультант комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны