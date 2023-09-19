В частности, начата инициатива создания коалиции возможностей и запуск ИТ-коалиции.

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал об итогах заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-15"), которое состоялось на авиабазе в Германии.

Об этом глава оборонного ведомства Украины сообщил в социальной сети Facebook. В частности, было договорено начать инициативу создания коалиции возможностей (Capabilities Coalition). "Главная цель - подготовка Сил обороны Украины будущего", - отметил Умеров.

По его словам, для этого Минобороны определило пять кластеров, которые потребуют первоочередного внимания: противовоздушная оборона, артиллерия, авиация, ВМС и бронетехника. "Также призвал наших партнеров продолжать поддерживать Украину и обозначил приоритетные потребности", - добавил министр.

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Он подчеркнул, что украинские партнеры в очередной раз подтвердили свои обязательства по поддержке Украины. "Благодарен участникам за непоколебимую поддержку Украины. Наша армия даже после девятнадцати месяцев ожесточенных боев остается высокомотивированной, и украинский народ не намерен сдаваться", - подчеркнул Умеров.

Кроме того, он сообщил, что Украина, Эстония и Люксембург запустили ИТ-коалицию в рамках формата "Рамштайн". "Задача ИТ-коалиции - обеспечить защищенную и устойчивую ИТ-инфраструктуру для Министерства обороны Украины и Сил обороны, которая позволит Украине быть более эффективной на поле боя", - заявил министр.

В частности, страны-партнеры будут оказывать поддержку Силам обороны в сфере ИТ, связи и кибербезопасности. "Наша цель - создать единую цифровую экосистему боевого управления и управления оборонными ресурсами для Сил обороны", - пояснил глава оборонного ведомства.

По его словам, результатом должна стать лучшая координация и более эффективное применение Сил обороны и использование возможностей, предоставленных странами-партнерами

"Мы благодарны Эстонии и Люксембургу за их лидерство в продвижении этой инициативы. Спасибо Бельгии, Дании, Литве и Латвии за то, что они присоединились к нашим усилиям", - заявил Умеров.

"Рамштайн-15": какие заявления прозвучали

Как сообщал УНИАН, министры обороны США Ллойд Остин убежден, что время не на стороне президента Российской Федерации Владимира Путина, потому что украинцы в войне выстоят дольше Кремля. Остин заявил, что танки M1 Abrams скоро будут в Украине.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что медленное наступление Вооруженных сил Украины не должно никого удивлять, поскольку война на поле боя отличается от войны на бумаге.

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