Милли отмечает, что украинцы не собираются сдаваться и стремятся к достижению конечной цели - освобождению всех оккупированных земель.

Медленное наступление Вооруженных сил Украины не должно никого удивлять, ведь реальная война на поле боя отличается от войны на бумаге. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-15"), что состоялось на авиабазе в Германии.

В частности, у Милли спросили, какие шаги Украина должна предпринять во время зимней кампании для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, а также разделяют ли участники формата "Рамштайн" мнение о малой вероятности отвоевания Украиной всех оккупированных территорий.

В ответ Милли отметил, что война закончится тогда, когда Украина будет свободным, независимым и суверенным государством в пределах ее территории. Американский генерал убежден, что украинцы будут воевать до тех пор, пока эта цель не будет воплощена.

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По его убеждению, Россия совершила одну из крупнейших стратегических ошибок, когда осуществила вторжение в свободную и независимую страну, которая не собирается сдаваться, пока свобода и независимость снова не будет восстановлена.

Милли отметил, что Россия держит на украинских оккупированных территориях примерно двести тысяч военных, которые уже понесли чрезвычайные потери. Он напомнил, что в прошлом году в России происходила мобилизация для замещения потерь на поле боя.

Как отметил генерал, эти мобилизованные россияне не очень хорошо подготовлены и осуществляется ненадлежащее управление этими войсками. Также возникает много проблем с логистикой и поддержкой этих войск.

"С целью изгнания военным образом этих 200 или 300 тысяч российских войск, которые до сих пор на там (на оккупированных территориях), Украине придется быть в жесткой борьбе", - подчеркнул Милли.

Милли отметил, что Украине удалось освободить более 54% оккупированных Россией земель, но еще много остается под оккупацией и требует освобождения.

"Это сложные, тяжелые боевые действия. Украина добывает медленный и неуклонный успех каждый день на встречу конечной цели, которая была определена президентом Украины и поддержана всеми другими международными партнерами. Поэтому, эта борьба еще не завершена. Они воюют сейчас и придется еще много воевать", - сказал Милли.

В то же время, он рассказал о своих разговорах с украинцами, которые признаются, что зимой, когда почва превратится в грязь, у них нет намерения прекращать борьбу.

"Это занимает больше времени, чем планировщики во время стратегических замыслов планировали. В этом разница между войной на бумаге и реальной войной, в которой участвуют живые люди и на настоящих транспортных средствах движутся через настоящие заминированные поля, получают травмы, погибают или подрываются. Поэтому, это особо не удивляет, что украинское наступление происходит медленнее, чем раньше ожидалось", - заявил Милли.

Он подчеркнул, что россияне развернули несколько оборонительных линий со сложными препятствиями, заминированными полями, "зубами дракона" и колючей проволокой.

"Говоря в общих чертах, украинцы прорвали несколько уровней этой обороны. Они еще не прорвали их на 100%, но они прошли несколько уровней, двигаются очень медленно, сохраняя боеспособность и очень тщательно через этот пояс обороны, который растянулся на всю территорию оккупированной Россией Украины", - сказал Милли.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

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Также мы рассказывали, что погодные условия осенью и зимой повлияют на украинское контрнаступление, но не приведут к его окончательному прекращению. Это в частности отмечают в Институте изучения войны.

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