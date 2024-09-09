По информации издания, на производстве находились иранские эксперты по производству оружия.

Израиль нанес многочисленные удары по окрестностям города Масьяф, что находится в сирийской провинции Хама, в результате чего погибли по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники.

По информации издания, Израиль атаковал большой военный научно-исследовательский центр по производству химического оружия, где, как считается, находится группа иранских военных экспертов, которые занимаются производством оружия.

"Около 23:20 в воскресенье вечером израильский враг начал воздушную агрессию с северо-западного Ливана, нацелившись на ряд военных объектов в центральном регионе (Сирии). Наши системы противовоздушной обороны противостояли агрессивным ракетам и сбили некоторые из них", - заявил военный источник информационному агентству SANA. Видео дня

По словам местного чиновника здравоохранения, в результате ударов 43 человека получили ранения. В то же время сирийские государственные СМИ сообщили, что из-за атаки произошли два пожара.

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Как писал УНИАН, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что 100 истребителей страны атаковали тысячи ракетных установок "Хезболлы". Он подчеркнул, что Израиль продолжает придерживаться правила "кто вредит нам - тому вредим мы".

Известно, что до этого "Хезболла" заявила о запуске более 320 ракет по северу Израиля, а также несколько дронов.

"Хезболла обстреливает Израиль ракетами и беспилотниками. Наши системы противовоздушной обороны, корабли ВМС и самолеты ВВС защищают небо страны, обнаруживают и перехватывают угрозы, а также наносят удары в любом месте в Ливане, где необходимо устранить угрозы и ударить по Хезболле", - рассказал представитель ЦАХАЛа, контр-адмирал Даниэл Хагари.

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