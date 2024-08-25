По его словам, Израиль продолжает придерживаться правила "кто вредит нам - тому вредим мы".

ЦАХАЛ обнародовал кадры авиаударов на юге Ливана сегодня утром. Как отмечается, во время этого более 100 истребителей атаковали тысячи ракетных установок "Хезболлы", предназначенных для нападения на страну.

Как пишет The Times of Israel, большинство из них были нацелены на север Израиля, а часть - на центральную часть. Обстрел объектов "Хезболлы" также подтвердил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в начале чрезвычайного заседания кабинета национальной безопасности.

"Сегодня утром мы обнаружили подготовку "Хезболлы" к нападению на Израиль. После консультации с министром обороны и начальником штаба ЦАХАЛа мы поручили ЦАХАЛу действовать на опережение, чтобы устранить угрозы. С тех пор ЦАХАЛ интенсивно работает над тем, чтобы предотвратить угрозы... Он уничтожил тысячи ракет, направленных на север страны; он также предотвращает многие другие угрозы и действует с большой мощностью - как в защите, так и в атаке", - подчеркнул премьер.

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Нетаньяху призвал общественность выполнять указания командования. По его словам, Израиль продолжает придерживаться правила "кто вредит нам - тому вредим мы".

В то же время в "Хезболле" утверждают, что их атака осуществилась, как было задумано, а превентивный удар ЦАХАЛа не сработал. В частности, террористы заявляют, что их дроны поразили "важную военную цель" - два военных объекта в центральной части Израиля.

Атака "Хезболлы" по Израилю

Как писал УНИАН, "Хезболла" утром заявила о запуске более 320 ракет по северу Израиля, а также несколько дронов. Они якобы обстреляли 11 военных баз на севере Израиля. В сеть попало видео, на котором БПЛА врезается в шоссе. Это месть за убийство высокопоставленного командира Хезболлы в Бейруте и политического лидера ХАМАС в Тегеране.

В то же время ЦАХАЛ атаковал Ливан.

"Это не атака, направленная на начало войны, а скорее на устранение серьезной угрозы миллионам граждан Израиля. Продолжение эскалации зависит от действий Хезболлы", - заявлял источник The Times of Israel в правительстве.

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