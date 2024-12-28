За последние 10 лет зенитчики сбили уже три пассажирских самолета, убив совокупно более 500 человек.

Трагедия с азербайджанским самолетом показала, что системы противовоздушной обороны стали одной из главных угроз для пассажирской авиации. Об этом пишет Bild.

Издание отмечает, что сами самолеты за последние десятилетия стали гораздо безопаснее, чем в прошлом. Однако появилась новая серьёзная угроза — агрессивная работа систем противовоздушной обороны.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, подбитый российской ракетой над Грозным, стал уже третьим случаем уничтожения гражданского пассажирского самолета системами ПВО за последние 10 лет. В общей сложности в этих инцидентах погибли более 500 человек.

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Первым в этом ряду стал малайзийский "Боинг", сбитый российскими боевиками над Донбассом в июле 2014 года. Тогда погибли 298 человек. В январе 2020 года, во время обострения между США и Ираном, над Тегераном местные ПВОшники сбили украинский самолет, погибли 176 человек. И вот теперь в азербайджанском самолете, подбитом над Чечней, но упавшем в Казахстане, погибли 38 человек.

"Теперь пассажирские самолеты могут быть сбиты из-за ошибок при идентификации объектов", — констатировал бывший консультант по безопасности британской авиакомпании Virgin Atlantic Энди Блэквелл.

Пилоты гражданских самолетов прекрасно понимают новые риски. По словам президента Европейской ассоциации пилотов Отжана де Брёйина, экипажи, вынужденные летать над зонами конфликтов, испытывают стресс.

"Ситуация нестабильна, напряжение велико, а атаки становятся всё менее предсказуемыми", – заявил он.

Авиакатастрофа в Казахстане: последние новости

Как писал УНИАН, российский диктатор принес извинения президенту Азербайджана в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане. При этом он упомянул работу ПВО в Грозном, но прямо не признал, самолет был подбит российской ракетой. А вот азербайджанский лидер прямо подчеркнул, что самолет получил повреждения осколками извне, когда находился в небе над Грозным.

Также мы рассказывали, что перед падением самолета в Актау на борту царили хаос, паника и шок. Выживший в катастрофе бортпроводники Зульфугар Асадов рассказал, что самолет трижды пытался приземлиться в Грозном, но начал вести себя странно. Бортпроводник услышал странный стук снаружи самолета, затем что-то порезало его руку.

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