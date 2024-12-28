Хаос, шок и паника: бортпроводники рассказали, что происходило в самолете перед падением в Актау

Большинство людей выжило, поскольку находилось в хвостовой части самолета, которая отделилась во время падения.

Перед столкновением самолета рейса 8243 "Азербайджанских авиалиний" с землей в Актау (Казахстан) на борту царили хаос, паника и шок. Из 67 человек на борту выжили только 29, среди них - бортпроводники Зульфугар Асадов, Айдан Рагимли и пассажир Субхонкул Рахимов. Они поделились своими показаниями в интервью The New York Times.

По словам Асадова, самолет Embraer 190 трижды пытался приземлиться в Грозном, но начал вести себя странно. Бортпроводник услышал странный стук снаружи самолета, затем что-то порезало его руку.

"Слава Богу, я жив", - сказал Асадов с больничной койки в Баку.

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Рагимли вспомнила, что слышала два удара снаружи, после чего осколки попали в салон. Она помогла Асадову перевязать руку полотенцем.

Пассажир Субхонкул Рахимов рассказал, что после удара по самолету пассажиры начали молиться:

"Я думал, что это моя последняя молитва".

Данные Flightradar24 показали, что вертикальная скорость самолета за последние 74 минуты полета колебалась более 100 раз. После тревожных звуков самолет в конце концов потерпел катастрофу: передняя часть была серьезно повреждена, а хвост отделился.

Спасение

Выжившие люди описали момент после аварии как тишину, прервавшуюся стоном раненых.

"Я понял, что мы приземлились... Я не знал, что делать - смеяться или плакать", - признался Рахимов.

"Азербайджанские авиалинии" в пятницу заявили, что самолет подвергся "внешнему вмешательству". Американские разведывательные службы предполагают, что самолет могли сбить российской зенитной системой, вероятно, ракетой "земля-воздух". Свидетели в Баку отметили, что причиной могли стать российские системы ПВО "Панцирь-С1".

Правительство Азербайджана объявило о дне траура, а "Азербайджанские авиалинии" приостановили рейсы в восемь городов России. Расследование причин катастрофы ведут следователи из Азербайджана, Казахстана и России.

Дочь Асадова, Конул, призналась, что не могла поверить, что отец выжил:

"Я подумала, что меня обманывают, что он не мог пережить нечто подобное".

Авиакатастрофа в Актау - при чем тут российская ПВО

Как сообщал УНИАН, 25 декабря в Казахстане совершил аварийную посадку азербайджанский пассажирский самолет, который летел в город Грозный. Воздушное судно получило значительные повреждения и загорелось, выжить удалось 29 людям.

В России сообщили, что проводят расследование, однако эксперты сходятся во мнении, что самолет с людьми попал под огонь российской противовоздушной обороны.

Предварительное расследование Azerbaijan Airlines выявило, что воздушное судно разбилось из-за "физического и технического внешнего вмешательства".

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