Запад не способен повлиять на планы Путина в Украине, он может только ждать, пока Путин уйдет.

Стратегия Запада, и в частности, США по прекращению войны в Украине спустя два с половиной года остается прежней: найти золотую середину между поддержкой Украины и наказанием России, с одной стороны, и снижением рисков эскалации, с другой. В то же время, пишет Foreign Policy, каким бы рациональным ни казался этот подход, он основывается на ошибочном предположении: что мнение Путина можно изменить.

"Факты свидетельствуют о том, что в отношении Украины Путина просто невозможно переубедить. Для него стратегической необходимостью является предотвращение превращения Украины в бастион, который Запад может использовать для угрозы России. Он взял на себя личную ответственность за достижение этого результата и, вероятно, считает, что это стоит почти любой цены. Попытка заставить его сдаться — бесплодное занятие, которое просто тратит жизни и ресурсы", - пишет издание.

Отмечается, что есть только один жизнеспособный вариант прекращения войны в Украине на условиях, приемлемых для Запада и Киева: "переждать Путина".

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Война - выбор Путина

Когда Путин отдал приказ о вторжении, это была война по его выбору. Не было никакой срочной угрозы безопасности России, которая потребовала бы крупномасштабного вторжения на территорию ее соседа.

И поскольку это война по выбору, у Путина есть возможность ее остановить. Война не является экзистенциальной для России. Вывод российских войск из Украины не будет угрожать существованию российского государства и, скорее всего, не будет угрожать даже собственному правлению Путина. Он мог бы легко объявить о победе на Украине и запустить сопутствующую информационную кампанию, чтобы оправдать свой разворот, считает FP.

Путина нельзя переубедить

Как считает издание, нападение Путина на Украину лучше воспринимать как несправедливую превентивную войну, начатую, чтобы остановить то, что Путин считал будущей угрозой безопасности России. При этом для Путина это был на удивление рискованный шаг, при том что ранее он пытался сводить к минимуму задействование российских ресурсов.

"Доказательства свидетельствуют о том, что в вопросе Украины Путина просто нельзя переубедить; он полностью вовлечен", - пишет FP.

Издание подчеркивает: то, что война так не соответствует обычному расчету риска Путина, говорит о том, что он принял стратегическое решение относительно Украины, от которого не желает отступать. Таким образом западное давление вряд ли заставит его изменить свое мнение и прекратить войну на условиях, приемлемых для Киева и Вашингтона.

Как закончится война

Если Путин не желает прекращать свое наступление на Украину, то война может закончиться только одним из двух способов: либо потому, что Россия утратила возможность продолжать свою кампанию, либо потому, что Путин больше не у власти.

И, как отмечает FP, достижение первого результата, путем ухудшения возможностей России, нереально, поскольку Путин способен продолжать бросать солдат и ресурсы в бой, и российская армия вряд ли рухнет.

Это оставляет второй путь к прекращению войны: уход Путина из Кремля.

"Вполне возможно, что он уйдет добровольно или его вытеснят; несомненно то, что в какой-то момент он умрет. Только когда он больше не будет у власти, может начаться настоящая работа по постоянному урегулированию войны в Украине", - подытоживает издание.

А до тех пор Вашингтон должен сосредоточиться на помощи Украине в удержании линии фронта и предотвращении дальнейших военных успехов России, а также экономить свои ресурсы. Это неудовлетворительный и политически неприятный подход, но это "единственный реалистичный вариант", заявляет FP.

Как может закончиться война

Ранее Foreign Policy рассказывало о том, как видит российская элита конец войны в Украине. Так, большинство выступает против дальнейшего продвижения России и хочет скорейшего прекращения огня примерно по существующим линиям фронта.

Все опрошенные FP представители российской элиты заявляли, что не может быть никакого ухода с территории, принадлежащей России в четырех украинских областях. При этом большинство высказали мнение, что любая территория в других областях, таких как Харьковская, может быть возвращена Украине в обмен на ее демилитаризацию.

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