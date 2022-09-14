Пока Китай оказывал политическую и моральную поддержку Москве, но воздерживался от военной помощи и придерживался санкций. Эта же позиция сохранится и в дальнейшем, считают эксперты.

Президенту России Владимиру Путину не стоит надеяться на большую помощь от Китая в войне против Украины, даже несмотря на унизительные потери российских войск на поле боя.

Незадолго до вторжения в Украину в феврале Владимир Путин и Си Цзиньпин объявили о "безграничной дружбе" и пообещали "не иметь "запретных" сфер сотрудничества", напоминает Bloomberg.

Однако после начала полномасштабного вторжения официальные лица Китая сперва пытались как поддерживать Россию, так и избегать одобрения явного нарушения суверенитета Украины.

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В то время, как торговля между странами оживилась даже после того, как США и их союзники ввели санкции против России, Пекин перестал направлять Москве военное оборудование или оказывать финансовую поддержку, которые могли бы привести к введению санкций. И, несмотря на опасения некоторых финансовых инвесторов, позиция Пекина вряд ли изменится, даже если Путин в четверг на встрече с Си Цзиньпином в Узбекистане попросит его о военной помощи после больших потерь России за последние недели.

"Китайские официальные лица говорят о партнерстве "без ограничений", но Россия и Китай всегда имели разногласия по многим вопросам. Я не думаю, что китайская военная помощь России возможна из-за санкций и значительной международной критики, которая возникнет. Это также противоречило бы заявлениям Китая о том, что западная военная поддержка Украины продлевает войну", — сказала Элизабет Вишник, старший научный сотрудник CNA, мозгового центра безопасности в Вашингтоне.

Хотя Си Цзиньпинь рассматривает Россию как важного дипломатического союзника для противостояния США, в частности их военным альянсам и контролю над мировой финансовой системой, у него мало внутренних стимулов для вмешательства, отмечает Bloomberg. Китайский лидер собирается переизбраться на третий срок в ходе партийного съезда в следующем месяце, а также имеет дело с замедлением экономики и кризисом недвижимости.

Более того, отправка войск или оружия будет означать нарушение суверенитета, подрывая собственную объявленную позицию Китая. По данным США, Кремлю пришлось обратиться к Ирану для получения беспилотников и к Северной Корее за боеприпасами.

Любая потеря жизни или экономические трудности в Китае, усиленные финансовыми санкциями, лишь рискуют нанести политический удар по Коммунистической партии, которая пообещала повысить уровень жизни общества.

Китай имеет несколько способов продемонстрировать больше поддержки России, которые принципиально не изменили бы его позицию относительно войны в Украине, сказала Аманда Сяо, старший аналитик брюссельской исследовательской организации Crisis Group.

По ее словам, это включает использование встречи Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, чтобы показать миру, что Путин не изолирован, а также потенциальное участие в новых военных учениях с Россией.

Экономические связи Китая и России выросли, несмотря на санкции США и Европы во время войны, пишет Bloomberg. Российский экспорт в Китай, в котором доминируют энергоносители и другие товары, вырос почти на 50%, до 40,8 миллиарда долларов за первые пять месяцев года.

Китай также помог заполнить пустоту, образовавшуюся после ухода иностранных компаний с российского рынка, поскольку его экспорт в РФ восстанавливается после затишья в первые месяцы вторжения.

"Пока что Китай оказывал политическую и моральную поддержку Москве, но воздерживался от оказания военной помощи и придерживался санкций. Эта позиция отражает балансировку его стратегических интересов с экономическими - эти интересы будут продолжать управлять позицией Пекина в будущем", — сказала Аманда Сяо.

Напомним, 4 февраля 2022 года по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина две страны объявили о глубоком стратегическом партнерстве с целью противодействия глобальному влиянию США.

"Дружба между двумя государствами не имеет границ, нет "запретных" сфер сотрудничества", - заявили они, объявив о планах сотрудничества в ряде областей, включая космос, изменение климата, искусственный интеллект и контроль над интернетом.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в Украину. В том числе, с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризации" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты. Также в оккупированных районах россияне совершают военные преступления, пытая и жестоко убивая гражданское население.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

Первоначальная попытка русских захватить Киев молниеносным штурмом была сорвана, что заставило русскую армию перегруппироваться и сосредоточиться на Артиллерийской кампании на востоке. Двусторонние переговоры о прекращении огня были сорваны после выявления доказательств военных преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками в апреле.

Действия России были осуждены западными странами, которые ввели санкции против Москвы. Впрочем, "бучанские палачи" получают зарплату в российском "Газпромбанке", который до сих пор избежал масштабных санкций Запада.

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