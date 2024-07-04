Российский лидер отметил, что "не знаком с его возможными предложениями по поводу того, как он собирается это сделать".

Президент России Владимир Путин заявил, что всерьез относится к намерению кандидата в президенты США Дональда Трампа завершить войну в Украине, хотя глава Кремля и не знаком с его конкретными предложениями.

"То, что господин Трамп как кандидат в президенты заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну на Украине, мы к этому относимся вполне серьезно", - сказал Путин во время пресс-конференции на саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Российский лидер отметил, что "не знаком с его возможными предложениями по поводу того, как он собирается это сделать".

"И это, конечно, ключевой вопрос. Но я не сомневаюсь, что он говорит это искренне. И мы это поддерживаем", - добавил Путин.

"Мирные предложения" Трампа по Украине

Во время предвыборных митингов Трамп обещал, что завершит войну в Украине "в течение 24 часов", однако не говорил, как именно он собирается этого достичь.

В рамках плана Дональда Трампа относительно НАТО Альянс обязуется прекратить дальнейшее расширение на восток - в частности, на Украину и Грузию, а также ведет переговоры с Путиным о том, какую часть украинской территории Москва сможет "сохранить" за собой. Об этом пишет Politico со ссылкой на экспертов по вопросам национальной безопасности, связанных с экс-президентом США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп должен выступить со своим планом по быстрому прекращению войны с Россией, предупредив, что любое предложение не должно нарушать суверенитет страны.

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