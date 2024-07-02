Отмечается, что в планах Трампа относительно НАТО ключевую роль сыграет "быстрое разрешение украинского конфликта".

В рамках плана Дональда Трампа относительно НАТО Альянс обязуется прекратить дальнейшее расширение на восток - в частности, на Украину и Грузию, а также ведет переговоры с Путиным о том, какую часть украинской территории Москва сможет "сохранить" за собой.

Об этом пишет Politico со ссылкой на экспертов по вопросам национальной безопасности, связанных с экс-президентом США.

"Быстрое разрешение украинского конфликта, продолжавшегося два с половиной года, также, вероятно, сыграет ключевую роль в планах Трампа относительно НАТО", - говорится в публикации. Видео дня

Также отмечается, что в случае своей победы на выборах Трамп может отозвать гарантии безопасности для стран Альянса, которые тратят меньше 2% ВВП на оборону.

"По правде говоря, Трамп вряд ли полностью выйдет из НАТО… Но даже если он формально не покинет организацию, это не означает, что НАТО переживет второй срок Трампа в целости и сохранности", - пишет Politico.

По словам источников, США сохранят свой ядерный зонтик над Европой во время второго срока Трампа, сохраняя свою военно-воздушную мощь и базы в Германии, Англии и Турции, а также свои военно-морские силы. Вместе с тем, основная часть пехоты, бронетехники, материально-технического обеспечения и артиллерии в конечном итоге перейдет из рук американцев в руки европейцев.

Сдвиг, который предусматривает план Трампа по поводу НАТО, будет включать "значительное и существенное" сокращение роли Америки в сфере безопасности в Европе.

"Мирный план" советников Трампа - что сообщалось

Напомним, агентство Reuters писало, что два ключевых советника Дональда Трампа - Кит Келлогг и Фред Фляйц - представили ему план завершения войны в Украине. Отмечалось, что данный план предусматривает, что Украина сможет получить больше американского оружия только в том случае, если вступит в мирные переговоры.

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