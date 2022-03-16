Соответствующее решение принято в связи с постановлением об исключении РФ из Совета Европы.

Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение жалоб против России.

Как сообщается на сайте суда, соответствующее решение принято в связи с постановлением об исключении РФ из Совета Европы.

"Суд решил приостановить рассмотрение всех заявлений против Российской Федерации до рассмотрения им правовых последствий этого постановления для работы суда", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 марта, Комитет министров Совета Европы решил исключить Российскую Федерацию из Совета Европы.

В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России немало членов ПАСЕ и политиков назвали шантажом.

В июне 2019 года ПАСЕ приняла решения, позволившие россиянам вернуться к работе в Ассамблее. Украина неоднократно требовала прекратить членство РФ в Совете Европы и в ПАСЕ.

25 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Совете Европы запустили процедуру исключения России. Позже Комитет министров Совета Европы приостановил членство РФ.

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