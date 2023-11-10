Российский диктатор Путин никак не может нормально произнести имя и отчество Касым-Жомарта Токаева.

Российский диктатор Владимир Путин вновь не смог внятно произнести имя и отчество президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Это произошло во время визита Путина в столицу Казахстана Астану.

В первый раз лидер РФ перекрутил отчество Токаева, назвав его "Келемичем" (Келемовичем) вместо "Кемелевич".

Впоследствии, благодаря президента Казахстана за приглашение, Путин сказал "Кемель Жомартович", впрочем, сразу исправил себя.

Это уже пятый случай, когда российский диктатор ошибался с именем президента Казахстана.

Так, в январе 2022 года во время онлайн-заседания Организации Договора о коллективной безопасности, Путин назвал Токаева "Кемель Жомартович".

Последний эпизод неправильного произношения имени Токаева произошел 13 октября 2023 года во время саммита Совета глав СНГ в Кыргызстане, когда Путин не справился с произношением имени президента Казахстана, высказавшись за идею создания международной организации по продвижению русского языка, но снова не смог нормально сказать его имя.

Вот как раньше Путин произносил имя Токаева:

Кемель Жомартович

Келемич

Кемель Жеметович

Кесан Жемиль Кемельевич

Кемильжан Шамильевич

Касимжан Кемельевич

Касым Жомат Кемильевич

Отношения РФ и Казахстана

В начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон уехал с визитом в Казахстан, что вызвало неадекватное отношение со стороны России. В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пожаловался, что Запад якобы пытается оттянуть от РФ "соседей, друзей и союзников".

До этого страны Центральной Азии заявили, что будут бороться с обходом санкций против РФ. Соответствующее заявление подписали министры иностранных дел стран ЕС, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

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