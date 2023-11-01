В Москве жалуются, что Запад пытается оттащить от РФ "соседей, друзей и союзников".

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с визитом в Казахстана в рамках первого этапа поездки в Центральную Азию. После полномасштабного вторжения РФ в Украину этот регион привлек внимание Запада.

Как пишет Reuters, богатый нефтью Казахстан уже стал альтернативным поставщиком сырья для европейских стран. Он не только перекрывает поставки из России, но и является важным звеном на новом торговом маршруте Китай-Европа в обход страны-агрессора.

На встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Макрон похвалил Астану за отказ встать на сторону Москвы в отношении Украины, а также анонсировал два деловых соглашения между странами.

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"Мы сможем достичь прогресса в важных международных делах, подчеркнуть нашу приверженность Уставу ООН и таким принципам, как территориальная целостность и национальный суверенитет", — подчеркнул он.

Рост дипломатической активности Запада в бывших советских странах Центральной Азии вызвал обеспокоенность в России. Ее министр иностранных дел Сергей Лавров пожаловался, что Запад якобы пытается оттащить от РФ "соседей, друзей и союзников".

"Я ни в коем случае не недооцениваю давление, которое могут оказать на вас некоторые акторы. Франция высоко ценит нашу дружбу. Мы идем по пути дружбы. Это путь для вашей страны, которая отказывается быть вассалом каких-либо государств и хочет поддерживать сбалансированные отношения с различными странами в интересах вашего народа. Такая стратегия близка Франции", - похвалил Макрон.

Как известно, Казахстан и Узбекистан, в который далее направится французский президент, отказались признать аннексию Россией украинских территорий и пообещали соблюдать санкции Запада против Москвы. Однако при этом они называют и Россию, и западные страны своими стратегическими партнерами.

"Мы уважаем наших друзей... мы уважаем их независимость. И если есть силы, которые хотят стать гегемонами или которые непредсказуемы, очень важно иметь друзей, которые действуют с этой философской позиции", - добавил Макрон.

Отмечается, что Казахстан экспортирует также уран, а государственная атомная компания "Казатомпром" имеет совместное предприятие с французской Orano.

"Мы можем назвать ваш визит историческим, очень важным", - сказал Токаев коллеге.

Война в Украине - позиция стран Центральной Азии

Недавно главы МИД стран Центральной Азии заявили о готовности ужесточить санкции против Российской Федерации. Во встрече приняли участие министры иностранных дел стран ЕС, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.

Также, как сообщал УНИАН, власти Казахстана ввели запрет на экспорт в Россию 106 видов товаров. Таким образом страна решила прекратить поставки того, что может быть использовано в войне.

Известно и то, что Казахстан активно покупает танкеры для перевозки своей нефти через Каспийское и Черное моря.

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