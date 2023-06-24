Токаев сказал главе Кремля, что происходящие события – это внутреннее дело России.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне последних событий в РФ провел переговоры со своим коллегой Владимиром Путиным.

Как сообщает издание Zakon.kz, Путин проинформировал Токаева о ситуации в стране. При этом Токаев сказал, что происходящие события – это внутреннее дело России. В ходе диалога он отметил, что конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития.

Глава Кремля поблагодарил Токаева за проявленное понимание.

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Пригожин против Минобороны РФ

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин 23 июня обвинил российских военных в обстреле "вагнеровцев", однако в российском минобороны поспешили заверить, что они тут ни при чем.

После этого Пригожин записал ряд аудио с угрозами в адрес минобороны РФ.

В ответ на это, сегодня президент России Владимир Путин выступил по росТБ и назвал организованный главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным мятеж в РФ "ударом в спину".