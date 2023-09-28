Обещание президента Казахстана Казахстана Касым-Жомарт Токаева не помогать России обходить санкции, введенные из-за агрессивной войны против Украины, свидетельствует об ослаблении контроля путинского режима над регионом.
Такое мнение высказал британский экономист Тимоти Эш, младший научный сотрудник программы "Россия и Евразия" в Chatham House в микроблоге Twitter (X), комментируя завление президента Казахстана во время визити в Германию.
"Ух ты, огромный шаг. Это свидетельствует об ослаблении хватки во всех регионах из-за идиотского вторжения Путина в Украину. В последние недели он потерял Армению из-за неспособности России помочь в Карабахе", - написал Эш.
Заявление Токаева о санкциях против России: что известно
Сегодня президент Казахстана находится с официальным визитом в Германии. Во время встречи с канцлером Олафом Шольцем он сказал, что Берлин не должен беспокоиться о том, что они могут помочь РФ обойти санкции, поскольку Казахстан "однозначно будет следовать" санкционному режиму.
Также он сказал, что правительство не имеет опасений, что у России могут быть какие-то территориальные притязания по отношению к ним.