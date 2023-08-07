Кремль не подтвердил договоренности о встрече Эрдогана с Путиным на турецкой территории.

В начале месяца у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после его переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным анонсировали визит последнего в Турцию. По информации турецкого издания Hurriyet, Путин может направиться в страну в конце месяца.

"Кабинет министров соберется сегодня под председательством президента Тайипа Эрдогана. Среди тем повестки дня – дипломатические контакты Эрдогана, будущее зернового коридора, борьба с нелегальной миграцией, последние события в экономике и коллективные переговоры в государственном секторе. ... Будет оценен возможный визит президента России Владимира Путина в Турцию в конце этого месяца", – пишет издание.

Визит Путина в Турцию

Во время полномасштабной войны российский диктатор преимущественно избегает заграничных поездок, ситуацию не изменила и выдача Международным уголовным судом в Гааге ордера на его арест (он обязывает страны-члены Римского устава арестовать Путина в случае его прибытия).

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Турция не ратифицировала Римский устав и не признает решений Международного уголовного суда, поэтому здесь президенту РФ арест не грозит.

В то же время Турция, выступившая посредником в "зерновой сделке" по экспорту украинского продовольствия в условиях войны, неоднократно поднимала вопрос относительно визита Путина. В частности, в марте президент Турции Эрдоган заявил, что Путин может приехать 27 апреля. Этот визит так и не состоялся.

2 августа турецкая сторона заявила, что во время разговора лидеры двух стран договорились о визите Путина в Турцию. Тогда Кремль не подтвердил договоренности по встрече и заявил, что стороны договорились "продолжать контакты на разных уровнях, в том числе в контексте подготовки возможной встречи двух лидеров".

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