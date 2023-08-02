Одной из основных тем телефонного разговора лидеров было восстановление "зерновой сделки".

Президент Турций Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Лидеры договорились о визите Путина в Турцию, сообщает пресс-служба турецкого лидера.

"Во время встречи лидеры двух стран договорились о визите Путина в Турцию", – говорится в сообщении, которое не содержит другий деталей визита.

Также отмечается, что одной из основным тем разговора лидеров было возобновление "зернового соглашения". Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит прилагать интенсивные усилия и дипломатии для продолжения Черноморской инициативы.

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"Президент Эрдоган отметил важность Черноморской инициативы, которую он считает "мостиком мира" и подчеркнул, что во время российско-украинской войны не следует принимать меры для эскалации напряженности. Он отметил, что долгосрочное прекращение Черноморской инициативы не приносит никому пользы, и что больше всего пострадают страны, которые нуждаются в зерне и имеют низкие доходы. Президент Эрдоган отметил, что цены на зерновые, которые снизились на 23% в течение период внедрения инициативы, увеличились на 15% за последние две недели", – информирует аппарат президента Турции.

Обновлено (14:10): Кремль не подтвердил договоренность о встрече и заявил, что стороны условились "продолжать контакты на различных уровнях, в том числе в контексте подготовки возможной встречи двух лидеров".

Также Москва подтверждает, что стороны обсуждали "зерновую сделку". Сообщается, что Путин в очередной раз потребовал выполнения Западом обязательств.

Напомним, cтрана-оккупант выдвинула ряд требований для восстановления соглашения – от подключения ее банков к SWIFT до снятия ряда санкционных ограничений.

Визит Путина в Турцию - это надо знать

Во время полномасштабной войны, развязанной РФ против Украины, российский диктатор Владимир Путин избегает заграничных поездок. После выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на его арест, который обязывает страны-члены Римского устава арестовать президента в случае его появления на их территории, ситуация не изменилась.

Турецкая сторона еще весной объявляла о планах организовать визит Путина. В частности, в марте президент Турции Эрдоган заявил, что Путин может приехать 27 апреля.

Путину не грозит арест в Турции, поскольку страна не ратифицировала Римский устав и не признает решения Международного уголовного суда.

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