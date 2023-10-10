Пекин очень обеспокоен и глубоко скорбит из-за смерти гражданских, которых Россия официально назвала "неонацистами".

Китай косвенно упрекнул Россию за ракетный удар по кафе в селе Гроза на Харьковщине, в результате которого погибли 52 человека. Соответствующее заявление сделал заместитель посла Китая в ООН Гэн Шуан во время созванного по требованию Украины заседания Совета Безопасности ООН.

Никоим образом прямо не обвиняя Россию и вообще не упоминая ее, дипломат признал, что удар по кафе в селе Гроза привел к многочисленным жертвам среди гражданских, "защита которых, по мнению Китая, должна быть приоритетом".

"В своих предыдущих заявлениях Китай призывал обе стороны к спокойствию и сдержанности, уважению международного права, соблюдению принципов соразмерности [при применении силы], чтобы обезопасить гражданское население и гражданскую инфраструктуру. Китай глубоко обеспокоен продолжительностью украинского кризиса и нарастанием пламени войны, которое вредит гражданским, что мы считаем очень печальным", – заявил китайский посланник.

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Гэн Шуан также призвал "обе стороны" начать поиск пути для переговоров, чтобы шаг за шагом приблизиться к миру.

Удар по кафе в селе Гроза на Харьковщине - последние новости

Как писал УНИАН, 5 октября оккупанты ударили ракетой (вероятно "Искандером") по кафе в селе Гроза на Харьковщине. Именно в то время, когда там проходила панихида по погибшему на войне односельчанину. В результате погибли 52 человека - каждый шестой житель села.

Сначала россияне отрицали, что это дело их рук. К примеру, спикер Кремля Дмитрий Песков и российское посольство в Австрии фактически одинаковыми словами утверждали, что российская армия якобы вообще не наносит ударов по гражданским.

Но накануне посол РФ в ООН Василий Небензя признал, что удар нанесли именно россияне. По его словам, в кафе находилось "множество неонацистов".

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