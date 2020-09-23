Президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сказал, что для восстановления мировой экономики в период пандемии необходима "расчистка от ограничений и санкций".
Об этом сообщает РБК.
Путин предсказал долгое восстановление мировой экономики после коронакризиса и рост безработицы.
"В целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы", - заявил Путин.
При этом он не уточнил, какие санкции и в отношении кого имеются в виду.
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Санкции против России
Санкции против России начали вводиться целым рядом стран мира после начала российской агрессии в Украине в 2014 году.
Россия захватила полуостров Крым в феврале-марте 2014 года, а в апреле-мае того же года спровоцировала сепаратистские настроения и вооруженный конфликт на востоке Украины – в Донецкой и Луганской областях.
17 сентября Европарламент призвал ввести санкции против России из-за отравления Навального.
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