Путин предсказал долгое восстановление мировой экономики после коронакризиса и рост безработицы.

Президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сказал, что для восстановления мировой экономики в период пандемии необходима "расчистка от ограничений и санкций".

Об этом сообщает РБК.

Путин предсказал долгое восстановление мировой экономики после коронакризиса и рост безработицы.

"В целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы", - заявил Путин.

При этом он не уточнил, какие санкции и в отношении кого имеются в виду.

Санкции против России

Санкции против России начали вводиться целым рядом стран мира после начала российской агрессии в Украине в 2014 году.

Россия захватила полуостров Крым в феврале-марте 2014 года, а в апреле-мае того же года спровоцировала сепаратистские настроения и вооруженный конфликт на востоке Украины – в Донецкой и Луганской областях.

17 сентября Европарламент призвал ввести санкции против России из-за отравления Навального.

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Автор: Олег Давыгора