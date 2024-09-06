Пока неясно, как ХДС будет решать дилемму, сотрудничать ли с BSW. Но одно кажется несомненным: Кремль очень доволен тем, что ведутся дебаты.

На региональных выборах на бывшем коммунистическом востоке страны в воскресенье резко возросло число партий, дружественных России, на обоих концах политического спектра. Они уже требуют, чтобы немецкие лидеры радикально изменили свой подход к отношениям с Кремлем.

В их число входит левопопулистский "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW) - новая партия, которая названа в честь своего основателя, иконы левых сил, который начинала свою карьеру в политике как член коммунистической партии Восточной Германии. Партия Сары Вагенкнех заняла третье место в Тюрингии и Саксонии, пишет Politico.

Одно из требований BSW после выборов: Берлин должен остановить объявленный в июле план США по размещению ракет дальнего радиуса действия в Германии с 2026 года для защиты территории НАТО. Вскоре после этого Путин пригрозил принять "зеркальные меры", обвинив США и их союзников в эскалации напряженности.

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"Многие люди боятся, что Германия позволит втянуть себя в эту войну, и многие также видят большую опасность ракетных планов США", - заявила Вагенкнехт в эфире общественного телевидения Германии после региональных выборов.

Члены ее партии, которые также выступают за прекращение военной помощи Украине и мирные переговоры с Путиным, с тех пор заявили, что не будут создавать коалиции ни с одной партией, которая поддерживает присутствие американских ракет.

"Мы видим, что эта мера напрямую увеличивает риск войны для Германии, и мы считаем, что правительство земли должно действительно поднять свой голос", - заявила соруководитель BSW Амира Мохамед Али в эфире немецкого общественного радио.

Позиция BSW ставит консервативный Христианско-демократический союз (ХДС), который победил в Саксонии и занял второе место в Тюрингии, в сложное положение.

Поскольку все партии поклялись не сотрудничать с крайне правой и пророссийской "Альтернативой для Германии" (AfD), несмотря на ее резкий рост на выборах, ХДС должен возглавить коалиционные переговоры. Но в новом фрагментированном политическом ландшафте восточной Германии ХДС нуждается в BSW в качестве партнера по коалиции.

Однако такое партнерство будет весьма проблематичным. Лидеры ХДС на национальном уровне категорически отвергают позицию BSW по России и обвиняют партию в том, что она является инструментом Кремля.

"BSW действует как продолжение Кремля и противоречит всем ценностям, которые [наша партия] традиционно отстаивает", - заявил старший парламентарий от ХДС в комитете по иностранным делам Родерих Кизеветтер,. "Это также можно рассматривать как часть гибридной стратегии России по формированию дискурса и определению повестки дня в Германии".

Кизеветтер входит в число около 100 политиков ХДС, которые попытались исключить сотрудничество с BSW на любом уровне, распространив партийную резолюцию, которая запрещает сотрудничество с AfD и Левой партией, также и на BSW.

Но такой шаг поставил бы местных политиков ХДС на востоке Германии в необычное положение, учитывая распространенность дружественных Кремлю взглядов среди их избирателей.

Почти 3 из 4 жителей восточной Германии не хотят размещения американских ракет в своей стране, согласно опросу Forsa, проведенному в конце июля.

Это объясняет, почему консервативный премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер из ХДС придерживается взглядов, которые не совпадают с национальными лидерами его партии, когда речь заходит о России. На самом деле, в этом вопросе он часто напоминает политика из BSW.

"Мы больше не можем предоставлять Украине средства на вооружение только для того, чтобы это оружие было израсходовано и ничего не дало", - заявил он одному из немецких СМИ накануне выборов. Кречмер также призвал провести референдум по вопросу о размещении американских ракет.

Пока неясно, как ХДС будет решать дилемму, сотрудничать ли с BSW. Но одно кажется несомненным: Кремль очень доволен тем, что ведутся дебаты.

Рост дружественных России партий в восточной Германии был в центре внимания российского государственного телевидения. Освещение выборов в "60 минутах", популярном российском пропагандистском шоу, включало сегмент, подчеркивающий успех BSW. Партия, по словам диктора, "была сформирована вокруг концепции мира".

Послание партии, по мнению передачи, нашло отклик в восточной Германии, где "существует ностальгия по социалистическому прошлому и довольно сильно сопротивление США и НАТО".

Когда один из гостей передачи захотел проанализировать результаты выборов в Германии, пропагандист Евгений Попов, также российский парламентарий, вмешался в полушутливой манере.

"Что тут анализировать? Путин победил!" - сказал он.

Выборы в Германии - итоги

В Германии впервые со времен Второй мировой войны на выборах победила ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD), и это может стать катастрофой для Украины и смертельным ударом для НАТО.

Как пишет The Telegraph, в сочетании с ростом популистской крайне левой партии Сары Вагенкнехт, которую с AfD объединяют пророссийские симпатии и враждебность к Украине, НАТО и США, успех ультраправых представляет серьезную угрозу для либеральной демократии в Германии и будет ощущаться далеко за пределами Германии.

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