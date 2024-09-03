Европа не сможет сдержать натиск на Украину без немецкой экономической мощи, подчеркивает издание.

В Германии впервые со времен Второй мировой войны на выборах победила ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD), и это может стать катастрофой для Украины и смертельным ударом для НАТО.

Как пишет The Telegraph, в сочетании с ростом популистской крайне левой партии Сары Вагенкнехт, которую с AfD объединяют пророссийские симпатии и враждебность к Украине, НАТО и США, успех ультраправых представляет серьезную угрозу для либеральной демократии в Германии и будет ощущаться далеко за пределами Германии.

"Германия - ключевая страна-член НАТО, ее размеры и сила позволяют раскачивать альянс в любую сторону. Европа не сможет сдержать натиск на Украину без немецкой экономической мощи", - пишет издание. Видео дня

Кроме того, унизительное поражение, которое потерпели на выборах все три коалиционные партии канцлера Олафа Шольца, означает фактически конец его власти. Федеральные выборы следующего года сместят его с поста, и на смену ему придет правоцентристское правительство.

Новым канцлером скорее всего станет Фридрих Мерц, который уже поддержал политику AfD, пообещав отказать во въезде просителям убежища из Сирии и Афганистана.

Мерц также вполне может проигнорировать просьбы о более щедрой военной помощи Украине, считает издание.

Выборы в Германии

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" и левый популистский альянс Сары Вагенкнехт, которые требуют более жесткого контроля над иммиграцией и хотят прекратить вооружать Украину, добились успеха на местных выборах в Германии.

При этом Шольц призвал партии, прошедшие в земельные парламенты - ландтаги - Саксонию и Тюрингию, не пустить к власти правых популистов из "Альтернативы для Германии" (АдГ) и создать коалицию без них.

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