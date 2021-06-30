В Лондоне напомнили, что не признают российскую оккупацию Крыма.

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал провокацией проход британского эсминца HMS Defender у берегов оккупированного Крыма. По его словам, третья мировая война не началась бы, даже если бы РФ утопила этот корабль.

Об этом политик заявил во время "прямой линии" в Москве

"Вы сказали, что мир стоял на грани мировой войны, но нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, сложно было бы представить, что мир стал на грань третьей мировой войны. Потому что те, кто делает это, знают, что могут выйти победителями из этой войны", - заявил российский президент.

В то же время он указал, что Москве такое развитие событий тоже не понравиться, "но мы хотя бы знаем, за что мы боремся". При этом Путин убежден, что комплексную провокацию проводили и Великобритания, и США. Также он в очередной раз заявил, что британский корабль вторгся в территориальные воды РФ.

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В свою очередь официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что HMS Defender в соответствии с международным правом прошел через украинские территориальные воды.

"Я все время говорил, что этот корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом", - пишет Reuters.

"Обстрел" британского эсминца в Черном море

18 июня в одесский порт вошли британский эсминец HMS Defender и фрегат ВМС Нидерландов HNLMS Evertsen F805.

22 июня Силы спецопераций Украины, Великобритании и США провели совместную тренировку на британском эсминце Defender.

23 июня в Министерстве обороны РФ заявили, что российские военные корабли открыли предупредительную стрельбу по эсминцу ВМС Великобритании Defender у берегов оккупированного Россией Крыма.

Также, по данным Минобороны России, бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание для пресечения якобы нарушения российской ”государственной границы” в Черном море.

В свою очередь в Минобороны Великобритании заявили, что российские военные не стреляли по британскому эсминцу Defender в Черном море. В Британии заявили, что россияне проводили учения по пушечной стрельбе в Черном море и заранее сообщили о своих планах.

24 июня Борис Джонсон прокомментировал "обстрел" британского эсминца россиянами. Он заявил, что Defender проходил через украинские территориальные воды и правильно поступил, что выбрал путь возле оккупированного Крыма. Джонсон напомнил, что Лондон не признает аннексию Крыма и российскую принадлежность этих вод.

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Автор: Анастасия Горбачева