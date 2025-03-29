По словам Галеотти, смерть Путина может привести к непредсказуемым последствиям.

С 2013 года российскому диктатору Владимиру Путину активно пророчат скорую смерть. Не так давно подобное заявление сделал и президент Украины Владимир Зеленский, который подчеркнул, что после этого "все закончится". Подобные высказывания могут иметь негативные последствия для Украины и Запада.

Такое мнение высказал британский политолог Марк Галеотти, который специализируется на вопросах международной преступности и проблемах безопасности, связанными с Россией, в своей колонке для издания The Spectator.

Он отметил, что в 2013 году произошел "взрыв" заявлений о скорой смерти Путина. В 2014 году аннексию Крыма пытались оправдать "последним триумфом" диктатора перед смертью.

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По словам Галеотти, заявления о том, что Путин находится при смерти, можно отбросить как попытку журналистов или сторонних наблюдателей привлечь к себе внимание. Тем не менее тот факт, что такие заявления делают и лидеры стран, говорит о том, что Запад ощущает тщетность своих усилий в борьбе с российской агрессией.

Уговоры, угрозы, увертюры и санкции - все это, похоже, не смогло повлиять на Путина, считает политолог. Он подчеркнул, что слухи о смерти главы РФ вызваны смесью беспомощности и надежды.

Галеотти заверил, что Зеленский не до конца понимает, что такие слова могут быть использованы для оправдания бездействия.

"Если Путин скоро умрет, то почему бы не подождать и не посмотреть, не окажется ли тот, кто придет ему на смену, более покладистым?", - объяснил политолог.

Более того, смерть Путина может привести к непредсказуемым последствиям. предупредил Галеотти. Он заявил, что на новый глава РФ может быть более молодым, но с теми же взглядами, что и Путин. Политолог не исключает, что преемник нынешнего главы РФ захочет завершить войну и наладить отношения с Западом. Однако, это может привести к тому, что Запад "бросит Киев под автобус" в попытке заключить выгодную сделку с Москвой.

Путин хочет установить в Украине "временную власть"

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин предлагал ввести в Украине "временное управление" под эгидой Организации Объединенных Наций.

В ответ на это представитель украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий выдвинул встречное предложение для Москвы - ввести временное управление ООН в России, начиная с ее города Воркута.

Более того, идею Путина отвергли и в Белом Доме. Там напомнили, что власть в Украине избирает народ, поэтому разговоров о "временном управлении" быть не может.

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