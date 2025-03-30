Владимир Путин стремится достичь собственных целей, играя на одержимости президента США Дональда Трампа тем, чтобы его считали мастером заключения сделок. Как пишет The Times, стратегия Путина по "соблазнению" Трампа и склонению его на свою сторону становится все более очевидной - Путин умеет работать с людьми, и его стратегия заключается в том, чтобы предложить Трампу то, чего он больше всего хочет.
Стратегия убеждения Путина – ключевые моменты
Как отмечает The Times, переговорная стратегия Путина строится вокруг трех осей, все из которых соответствуют личным наклонностям Трампа. Во-первых, Москва сигнализирует о готовности продолжать мирный процесс, инициированный американским президентом, но требует уступок на каждом шагу.
Во-вторых, Путин играет на неприязни Трампа к президенту Зеленскому и их общем убеждении, что с Украиной следует обращаться не как с суверенным, а как с подчиненным государством, чьи активы должны быть разделены между ними:
"По сути, Путин предлагает Трампу недра Украины в обмен на долю ее территории и право голоса в ее управлении".
Третья ось для Путина - это эксплуатация недоверия Трампа к Европейскому союзу, который, как он утверждал, был "создан, чтобы обмануть Соединенные Штаты".
Лесть работает
"Помимо простой лести, Путин предлагает президенту США возможность потакать своему "я", не только видеть себя в качестве главного посредника, но и использовать статус сверхдержавы Америки, чтобы перекраивать мир по своему усмотрению", - пишет издание.
Так, Путин охарактеризовал желание Трампа заполучить Гренландию как "серьезное" и с "глубокими историческими корнями", при этом заявил, что "это не имеет к нам никакого отношения". Этими словами Путин одновременно поощрял эксцентричные амбиции Трампа и давал понять, что Москва останется в стороне.
Обещание прибыли
Так, Москва поддержала проект требование США о контроле над недрами Украины. Один российский парламентарий охарактеризовал предлагаемую сделку как "совершенно естественное уравнение, оплату за оказанные услуги".
Кроме того, обсуждается перспектива возвращения американских нефтегазовых компаний в Россию. Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, даже предложил американским фирмам возможность партнерства для разработки Арктики. Также издание напоминает о попытках убедить американских инвесторов взять под контроль кампанию по строительству газопровода "Северный поток-2".
Как выразился один бывший американский чиновник, цель состоит в том, чтобы "дать Трампу почувствовать, что Путин стремится предоставить американскому бизнесу особый доступ и возможности, потому что он мастер заключения сделок".
Свалить вину на других
Как отмечает The Times, такое поведение Путина предполагает, что он не планирует фиксированного конца войны. Он сохраняет свою максималистскую цель — желать видеть Украину под твердым контролем Москвы и пытается заключить максимально выгодную сделку, удерживая оккупированные территории и оставляя Украину уязвимой для российских угроз и вмешательства.
При этом если переговоры провалятся, он попытается сделать так, чтобы свалить вину на кого-то другого – Владимира Зеленского или европейцев:
"Трамп, яростно разгневанный на кого-либо из них за срыв его инициативы (и лишение его Нобелевской премии мира, которую он, по слухам, жаждет) был бы почти так же полезен для Путина, как и успешная сделка".
Путин и Трамп - отношения
Ранее в The Times предположили, что Трамп мог наконец понять, что Путин даже отдаленно не заинтересован в завершении войны, и именно поэтому выдвинул к Украине еще более грабительские требования.
В издании считают, что для Трампа важно иметь возможность обвинить президента Зеленского, если сделка о перемирии не будет заключена. Поэтому выдвинуть неприемлемое предложение - это один из способов гарантировать, что любая неудача будет возложена на Украину, а не на Россию или на самого Трампа.