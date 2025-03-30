Путин предлагает Трампу то, чего тот больше всего хочет.

Владимир Путин стремится достичь собственных целей, играя на одержимости президента США Дональда Трампа тем, чтобы его считали мастером заключения сделок. Как пишет The Times, стратегия Путина по "соблазнению" Трампа и склонению его на свою сторону становится все более очевидной - Путин умеет работать с людьми, и его стратегия заключается в том, чтобы предложить Трампу то, чего он больше всего хочет.

Стратегия убеждения Путина – ключевые моменты

Как отмечает The Times, переговорная стратегия Путина строится вокруг трех осей, все из которых соответствуют личным наклонностям Трампа. Во-первых, Москва сигнализирует о готовности продолжать мирный процесс, инициированный американским президентом, но требует уступок на каждом шагу.

Во-вторых, Путин играет на неприязни Трампа к президенту Зеленскому и их общем убеждении, что с Украиной следует обращаться не как с суверенным, а как с подчиненным государством, чьи активы должны быть разделены между ними:

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"По сути, Путин предлагает Трампу недра Украины в обмен на долю ее территории и право голоса в ее управлении".

Третья ось для Путина - это эксплуатация недоверия Трампа к Европейскому союзу, который, как он утверждал, был "создан, чтобы обмануть Соединенные Штаты".

Лесть работает

"Помимо простой лести, Путин предлагает президенту США возможность потакать своему "я", не только видеть себя в качестве главного посредника, но и использовать статус сверхдержавы Америки, чтобы перекраивать мир по своему усмотрению", - пишет издание.

Так, Путин охарактеризовал желание Трампа заполучить Гренландию как "серьезное" и с "глубокими историческими корнями", при этом заявил, что "это не имеет к нам никакого отношения". Этими словами Путин одновременно поощрял эксцентричные амбиции Трампа и давал понять, что Москва останется в стороне.

Обещание прибыли

Так, Москва поддержала проект требование США о контроле над недрами Украины. Один российский парламентарий охарактеризовал предлагаемую сделку как "совершенно естественное уравнение, оплату за оказанные услуги".

Кроме того, обсуждается перспектива возвращения американских нефтегазовых компаний в Россию. Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, даже предложил американским фирмам возможность партнерства для разработки Арктики. Также издание напоминает о попытках убедить американских инвесторов взять под контроль кампанию по строительству газопровода "Северный поток-2".

Как выразился один бывший американский чиновник, цель состоит в том, чтобы "дать Трампу почувствовать, что Путин стремится предоставить американскому бизнесу особый доступ и возможности, потому что он мастер заключения сделок".

Свалить вину на других

Как отмечает The Times, такое поведение Путина предполагает, что он не планирует фиксированного конца войны. Он сохраняет свою максималистскую цель — желать видеть Украину под твердым контролем Москвы и пытается заключить максимально выгодную сделку, удерживая оккупированные территории и оставляя Украину уязвимой для российских угроз и вмешательства.

При этом если переговоры провалятся, он попытается сделать так, чтобы свалить вину на кого-то другого – Владимира Зеленского или европейцев:

"Трамп, яростно разгневанный на кого-либо из них за срыв его инициативы (и лишение его Нобелевской премии мира, которую он, по слухам, жаждет) был бы почти так же полезен для Путина, как и успешная сделка".

Путин и Трамп - отношения

Ранее в The Times предположили, что Трамп мог наконец понять, что Путин даже отдаленно не заинтересован в завершении войны, и именно поэтому выдвинул к Украине еще более грабительские требования.

В издании считают, что для Трампа важно иметь возможность обвинить президента Зеленского, если сделка о перемирии не будет заключена. Поэтому выдвинуть неприемлемое предложение - это один из способов гарантировать, что любая неудача будет возложена на Украину, а не на Россию или на самого Трампа.

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