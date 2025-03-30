Отмечается, что это осознание может объяснить еще более грабительские требования, которые Трамп выдвинул Украине.

Популярность российского правителя Владимира Путина всегда подстегивалась войной. Именно война стала политической необходимостью и для него, и для миллионов его людей, пишет британская газета The Times.

В издании предположили, что президент США Дональд Трамп мог наконец понять, что Путин даже отдаленно не заинтересован в завершении войны с Украиной, по крайней мере, пока не будут достигнуты все его изначальные цели. Отмечается, что это осознание может объяснить еще более грабительские требования, которые Трамп выдвинул Украине - передать контроль над ее природными ресурсами и выплатить 100 миллиардов долларов долга за ранее оказанные услуги.

"Единственное, чего Трамп меньше всего хочет, - это поссориться с Путиным, которым он глубоко восхищается… Для него важно иметь возможность обвинить президента Зеленского, если сделка не будет заключена. Поэтому сделать "предложение", которое неприемлемо - это один из способов гарантировать, что любая неудача будет возложена на Украину, а не на Россию или на самого Трампа", - говорится в публикации.

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Напоминается, что Путин методично стремился восстановить этот советский менталитет, начиная с детей. В частности, в июле 2000 года было принято Постановление № 551 "О военно-патриотической молодежи и детских объединениях", и теперь федеральное агентство по делам молодежи РФ курирует около 36 000 военно-патриотических клубов. А в июне 2022 года Путин выступая перед молодежью, изложил свою стратегию подражания Петру Великому. В своей речи он подвел к тому, что цели РФ захватнические:

"С незапамятных времен славяне жили там вместе с финно-угорскими народами, и эта территория находилась под контролем России. То же самое касается западного направления, [осады] Нарвы и его первых походов… Он возвращался и укреплял… И если мы будем исходить из того, что эти основные ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, достигнем наших целей".

Нарва является частью Эстонии, и эта речь вызвала там смятение, отметили в издании.

При этом в публикации акцентировали, что пока Трамп и Путин пытаются поделить мировые природные ресурсы, словно "мафиозные боссы", британское правительство заявляет, что "мир изменился", - но не демонстрирует никаких признаков осознания, что это значит.

США требуют от Украины возместить долг за помощь

Напомним, ранее сообщалось, что в новом проекте соглашения о добыче полезных ископаемых США требуют от Украины возместить всю предоставленную ранее помощь. По данным Института Киля, сумма помощи оценивается в 123 миллиарда долларов.

Согласно тексту соглашения, Украина должна конвертировать доходы созданного Фонда в доллары и перечислять их на счета американской стороны по запросу без комиссий. При этом источниками дохода Фонда станут 50% стоимости всех новых лицензий и рентных платежей за разработку недр Украины и 50% доходов от инфраструктурных объектов.

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