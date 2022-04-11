На днях в России назначили нового командующего полномасштабной войной в Украине. Теперь ею руководит генерал Александр Дворников.

Белый дом считает, что решение Кремля назначить генерала армии Александра Дворникова командующим "театром военных действий РФ в Украине" не сотрет факт стратегического провала Путина.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, цитирует CNN.

Она подтвердила ранее высказанные опасения советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном, что Дворников ответственен за зверства россиян в Сирии, поэтому преступления против гражданских в Украине продолжатся.

"Мы все должны знать, и мы, безусловно, знаем, что это генерал, который уже отвечал за зверства в Сирии. Мы ожидаем, что будет продолжение того типа зверств, которые мы уже видели в Украине", - сказала Псаки.

В то же время она отметила, что наступление РФ прошло не по плану Путина, но Вашингтон не думает, что что-то измениться после таких кадровых назначений.

Администрация Байдена ожидает, что российские силы "будут стремиться окружить и уничтожить украинские силы" на востоке Украины, продолжая при этом "наносить удары с воздуха и ракетные удары по остальной части страны с нанесением военного и экономического ущерба".

"И мы ожидаем, что этот этап конфликта может длиться долго, и у нас не должно быть иллюзий, что Россия собирается скорректировать свою тактику и сделать ее менее жестокой, и, безусловно, изменения в руководстве отражают продолжение тех зверств, которые мы видели, или тип подхода, который мы видели, и мы также предсказывали с самого начала", — добавила она.

Как писал УНИАН, на днях в России назначили нового командующего полномасштабной войной в Украине, сообщали британские СМИ.

Теперь ею руководит генерал Александр Дворников, имеющий большой опыт работы в Сирии.

До этого в Пентагоне вообще сомневались, что оккупационными войсками РФ в Украине кто-то руководит. У военных появлялось много вопросов по координации военных, решении логистических проблем и проблем со снабжением.

С начала полномасштабного вторжения армия РФ так и не смогла сойтись в позициях, а оккупанты сосредоточились в захвате отдельных населенных пунктов.

После неудачной попытки штурма Киева и после больших потерь армия России была вынуждена отступить к Беларуси. Теперь силы перегруппировывают для удара по востоку Украины.

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