Военный эксперт Олег Жданов раскрыл два варианта капитуляции, на которые может пойти российский лидер Владимир Путин.
Один из них учитывает "самовольное" решение диктатора вывести войска из Украины, а второй - станет следствием успеха ВСУ на войне с продвижением к госгранице.
Жданов считает, что первый вариант возможен, если кто-то из ближайшего генералитета Путина достучится к лидеру РФ и докажет, что Россия проиграла и удерживать оккупантов на территории Украины нет смысла. Тогда для Киева отыграется "вариант Израиля": когда Москва будет в изоляции периодически обстреливать Украину всем, что имеет.
"Иран будет с Россией... Сирия, Северная Корея, но не более того. При этом РФ потеряет еще очень много контрактов. Поэтому, сколько они продержатся так в автономном режиме сами с собой? Да, могут десятилетьями, но в полной изоляции. Другого варианта не будет. Сегодня есть полное понимание опасности России для всего мира... Все, что они смогут сделать своими силами, без помощи внешних, они могут пулять. И это будет вариант Израиля", - отметил Жданов.
Сколько выдержит при таком режиме российский народ трудно просчитать, это нужно проверять экспериментально. Однако путинские олигархи явно будут не рады, ведь их счета и виллы находятся "в загнивающей" Европе и США, подчеркнул Жданов.
"Второй вариант - разгром российских войска на поле боя и выход наших Сил обороны на госграницу. Опять же, да, какая-то часть войска, возможно, останется с Путиным... Да, у него будет авиация, ракетные войска. Ну, будет он кидать эти бомбы с ракетами, но, опять же, только если он сможет удержать внутренне-политическую ситуацию в РФ", - указал эксперт.
Жданов считает, что это единственные "реальные" варианты капитуляции для Путина. Хотя, даже в рамках таких сценариев, маловероятно, что диктатор сможет задержаться в Кремле.
Скорее всего, на смену Путину придет какое-то "переходное" правительство с более лояльными взглядами на войну, вплоть до разрешения взять контроль над российским ядерным оружием какой-то международной организации, указал Жданов. Все это "будущая" власть РФ легко продаст в обмен на снятие санкции и новые инвестиции в Россию, считает он.
Путин устроил "деятелям" РФ взбучку из-за мятежа Пригожина
Напомним, что согласно данным издания Financial Times, лидер РФ Владимир Путин устроил в России показательные "казни" среди лиц, которые, вероятно, поддержали главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина во время попытки мятежа 23-24 июня.
Отмечается, что Путин способствует продвижению по службе для тех, кто пригодился ему в дни мятежа, а также в качестве мести "замораживает" сторонников Пригожина. Среди лиц, неугодных лидеру РФ, упоминается генерал Сергей Суровикин. Его с первого дня мятежа больше никто не видел, подчеркивают СМИ.