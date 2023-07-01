По словам военного эксперта Олега Жданова, для лидера РФ возможны два варианта "капитуляции": один из них учитывает самовольное решение Путина вывести войска из Украины, а второй - станет следствием успеха ВСУ на войне.

Военный эксперт Олег Жданов раскрыл два варианта капитуляции, на которые может пойти российский лидер Владимир Путин.

Один из них учитывает "самовольное" решение диктатора вывести войска из Украины, а второй - станет следствием успеха ВСУ на войне с продвижением к госгранице.

Жданов считает, что первый вариант возможен, если кто-то из ближайшего генералитета Путина достучится к лидеру РФ и докажет, что Россия проиграла и удерживать оккупантов на территории Украины нет смысла. Тогда для Киева отыграется "вариант Израиля": когда Москва будет в изоляции периодически обстреливать Украину всем, что имеет.

"Иран будет с Россией... Сирия, Северная Корея, но не более того. При этом РФ потеряет еще очень много контрактов. Поэтому, сколько они продержатся так в автономном режиме сами с собой? Да, могут десятилетьями, но в полной изоляции. Другого варианта не будет. Сегодня есть полное понимание опасности России для всего мира... Все, что они смогут сделать своими силами, без помощи внешних, они могут пулять. И это будет вариант Израиля", - отметил Жданов.

Сколько выдержит при таком режиме российский народ трудно просчитать, это нужно проверять экспериментально. Однако путинские олигархи явно будут не рады, ведь их счета и виллы находятся "в загнивающей" Европе и США, подчеркнул Жданов.

"Второй вариант - разгром российских войска на поле боя и выход наших Сил обороны на госграницу. Опять же, да, какая-то часть войска, возможно, останется с Путиным... Да, у него будет авиация, ракетные войска. Ну, будет он кидать эти бомбы с ракетами, но, опять же, только если он сможет удержать внутренне-политическую ситуацию в РФ", - указал эксперт.

Жданов считает, что это единственные "реальные" варианты капитуляции для Путина. Хотя, даже в рамках таких сценариев, маловероятно, что диктатор сможет задержаться в Кремле.

Скорее всего, на смену Путину придет какое-то "переходное" правительство с более лояльными взглядами на войну, вплоть до разрешения взять контроль над российским ядерным оружием какой-то международной организации, указал Жданов. Все это "будущая" власть РФ легко продаст в обмен на снятие санкции и новые инвестиции в Россию, считает он.

Путин устроил "деятелям" РФ взбучку из-за мятежа Пригожина

Напомним, что согласно данным издания Financial Times, лидер РФ Владимир Путин устроил в России показательные "казни" среди лиц, которые, вероятно, поддержали главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина во время попытки мятежа 23-24 июня.

Отмечается, что Путин способствует продвижению по службе для тех, кто пригодился ему в дни мятежа, а также в качестве мести "замораживает" сторонников Пригожина. Среди лиц, неугодных лидеру РФ, упоминается генерал Сергей Суровикин. Его с первого дня мятежа больше никто не видел, подчеркивают СМИ.

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